Fostul primar PSD al orasului Navodari, Nicolae Matei, anchetat dupa ce ar fi oferit cetatenilor pungi cu diverse produse inscriptionate cu insemnul partidului

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 7 septembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, in perioada 1-6 septembrie, un candidat la alegerile locale ar fi oferit locuitorilor orasului Navodari pungi in care se aflau diverse produse, dar si sticle cu bauturi alcoolice si baloane."Toate acestea ar fi avut insemnul electoral al unui partid si ar fi fost oferite pentru a-i determina pe cetateni sa voteze candidatul in cauza. Precizam faptul ca la nivelul Politiei orasului Navodari a fost intocmit un dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de coruperea alegatorilor", a transmis IPJ Constanta.Candidatul acuzat ca ar fi facut aceste fapte este fostul primar PSD al orasului Navodari, Nicolae Matei, care candideaza din partea Partdiului Neamul Romanesc. El a ispasit o pedeapsa cu inchisoarea pentru dare de mita.