FOTO Candidatul ALDE la Primaria Alba Iulia s-a prezentat la sedinta online a consiliului local cu un nud pe fundal. Reactia colegilor

Bogdan Lazar, reprezentant al ALDE in Consiliul Local Alba Iulia, a avut in cadrul din spatele sau un portret nud cu spatele unei femei. Colegii acestuia nu au parut sa fie deranjati de imaginea prezentata de consilierul ALDE, niciunul neavand nimic de spus in cadrul sedintei. Colegii au zambit doar admirativ ori de cate ori colegul lor a luat cuvantul.Bogdan Lazar este candidatul ALDE la functia de primar in municipiul Alba Iulia, fiind prezent si pe lista de la consiliul local. Sansele acestuia de castig sunt, insa, aproape nule, partidul pe care il reprezinta fiind plasat in sondaje sub pragul electoral.Familia Lazar este, in 2020, echivalenta cu ALDE in Alba. Tatal lui Bogdan Lazar, afaceristul milionar Ioan Lazar, este candidatul partidului la Consiliul Judetean Alba si la functia de presedintele al institutiei. Lazar senior are un trecut controversat, fiind suspectat de proxenetism in dosarul "Prostituate pentru VIP-uri".Cauza a fost trimisa in judecata in 2011 si a ajuns la final in 2017. 14 inculpati au fost condamnati la un total de circa 60 de ani de inchisoare pentru constituire de grup infractional organizat, trafic de persoane, proxenetism, santaj si alte infractiuni.Printre cei condamnati s-a aflat si un fost angajat al lui Ioan Lazar, la pensiunea-hotel pe care o detine in Alba Iulia, care a primit 5 ani de inchisoare.Afaceristul a reusit, insa, sa scape de acuzatii. DIICOT Alba Iulia l-a scos din dosar si a trimis partea care il viza pentru infractiunea de proxenetism la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Procurorii de aici au indeplinit o formalitate si, dupa circa 3 ani, de cercetari au clasat dosarul.