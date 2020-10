FOTO Prima zi ca primar pentru fosta vedeta TV Elena Lasconi. "Nu am semnat in viata mea atatea acte"

Ea a postat cateva imagini surprinse chiar in biroul sau de primar. "Am preluat mandatul de primar. Cica programul e de la 08:00 la 15:30. Eu ma simt vinovata ca am ajuns acum acasa. Nu am semnat in viata mea atatea acte", a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook Elena Lasconi, in varsta de 48 de ani, a candidat pentru functia de primar al municipiului Campulung Muscel, din partea USR -PLUS."Au vazut ca nu am un discurs politic, ca sunt un om autentic. Secretul este sa iubesti oamenii. Am intrat in politica pentru a o folosi ca un instrument de a ajuta oamenii si de a face lucruri bune in orasul asta pe care il iubesc. O sa se intample lucruri extraordinare aici. Imi doresc sa fiu un exemplu pentru oamenii cinstiti. Intr-o sectie in care s-a votat de 30 de ani PSD am castigat cu peste 70%, iar primarul in functie a luat 4%. Nu suntem nascuti ca sa purtam razboaie. Nu sunt o idealista, sunt un om foarte pragramtic. Vechea clasa politica a angajat consultanti, dar nimic nu ne-a stat in cale. Oamenii au inteles ca nu mai merge si asa", a declarat ea imediat dupa castigarea alegerilor de la 27 septembrie.Lasconi a fost prezentatoarea Stirilor Pro Tv si a lucrat in cadrul postului timp de 25 de ani. A prezentat emisiunea "Horoscop cu Neti si Elena", a realizat emisiunea "Crime Time Live Show" si rubrica "Dincolo de povestiri pe acasatv".Citeste si: