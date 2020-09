FOTO STS distribuie 22.475 de tablete necesare organizarii alegerilor locale si instruieste personalul implicat in procesul electoral

Foto: Facebook/ STS

"Odata cu desemnarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a operatorilor de calculator, STS a inceput activitatea de predare a echipamentelor informatice si instruirea celor 22.475 de persoane din toata tara, care vor utiliza tabletele din sectiile de votare si birourile electorale de circumscriptie locala. In contextul pandemiei de coronavirus, sesiunile de instruire se vor realiza atat in sali, cu respectarea normelor de prevenire si limitare a raspandirii noului coronavirus - COVID-19, cat si in sistem de videoconferinta", a transmis, marti, STS, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, operatorii de calculator vor avea la dispozitie materiale de instruire (ghid, instructiuni si proceduri de lucru), prevederi legislative si filme de prezentare cu activitatile pe care trebuie sa le desfasoare pe timpul procesului electoral, disponibile pe o platforma dedicata de pregatire."Amintim faptul ca operatorii de calculator nu apartin STS, fiind persoane selectionate si desemnate de catre AEP. Reprezentantii STS nu opereaza echipamentele informatice destinate procesului electoral. Pe tableta utilizata de operatorul de calculator in sectia de votare va fi instalata aplicatia informatica ce verifica dreptul de vot , dezvoltata de STS, conform cerintelor operationale elaborate de AEP, prin intermediul careia CNP-urile alegatorilor sunt verificate in baza de date furnizata de AEP. Sistemul returneaza mesaje prin care semnaleaza daca persoanele care se prezinta in sectia de votare au drept de vot ori au mai votat. In toate aceste cazuri, presedintele sectiei de votare decide daca ii permite alegatorului sa isi exprime dreptul de vot", a mai transmis STS.Tot in aceasta perioada, STS desfasoara sedinte de instruire a persoanelor propuse de primarii, pentru indeplinirea atributiilor de informatician, in birourile electorale de circumscriptie locala.STS precizeaza ca informaticienii nu sunt angajati ai institutiei."Incepand cu aceasta saptamana, la sediul STS a fost operationalizat Centrul de Suport Tehnic ce ofera, prin Centrul de preluare a apelurilor, asistenta tehnica pentru operatorii de calculator si informaticieni. STS a instalat infrastructura de comunicatii pentru toate birourile electorale de circumscriptie, infiintate pentru procesul electoral din luna septembrie. Pentru functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV), specialistii STS au instalat si configurat peste 9.000 de echipamente, pentru care asigura suportul tehnic IT&C", a mai transmis institutia.Toate activitatile prezentate se desfasoara in conformitate cu legislatia primara si secundara, aferenta organizarii si desfasurarii procesului electoral din 27 septembrie 2020.