FOTO VIDEO Iasi: Chermeze cu mici si bere organizate de PSD. Mastile si distantarea sociala nu exista

Senatorul Vasilica Toma, primarul localitatii Cotnari, Vasile Cretu, si alte zeci de persoane au participat la o masa la care nu s-au respectat regulile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea virusului COVID-19, consemneaza Pulsul Iesean "Este inacceptabil ca in aceste vremuri sa asistam la o asemenea insulta la legislatia electorala si sanitara. Sunt in jur de 50-60 de persoane la o chermeza electorala organizata de PSD, chiar in aceste momente, la Cotnari. Am facut deja sesizare la organele abilitate dar va spun ca o asemenea dovada de iresponsabilitate, dincolo de incalcarea flagranta a legii electorale, in vreme de pandemie, este peste orice nivel de decenta", a declarat ziarului Constantin Malauti, candidat din partea PNL la primaria Cotnari.Ulterior, primarul Cretu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care a afirmat ca s-a intalnit "la o agapa cu o parte din echipa participanta la actiunea cu scop electoral de la Carjoaia" si ca a respectat distantarea sociala, desi din pozele facute publice reiese exact contrariul.Un episod similar a avut loc in urma cu cateva zile si in comuna ieseana Focuri, unde zeci de persoane au participat la o petrecere unde s-au servit mici si bere si s-au ascultat manele. Presa locala afirma ca evenimentul a fost organizat cu girul primarului pesedist Vasile Macovei.Si in acest caz, autoritatile au fost sesizate si urmeaza sa ia masurile legale. "Situatia semnalata la Focuri este in cercetare la nivelul IPJ Iasi, urmand a fi luate masurile legale", a precizat prefectul judetului Iasi.Potrivit art. 26 din hotararea 4/2020 emisa de AEP, "in campania electorala, partidelor politice le sunt interzise achizitionarea, oferirea, distribuirea sau darea, in mod direct sau indirect, a pixurilor, a canilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a sepcilor, a caciulilor, a fularelor, a sacoselor, a pungilor, a umbrelelor, a galetilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a tigarilor si a altor produse asemenea".