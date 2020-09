Posibila fuziune ALDE-Pro Romania? Tariceanu: Dupa alegerile locale ne vom reuni si vom vedea care este formula de colaborare care sa ne fie convenabila si unora si altora

"Astazi (marti - n.r.) ceea ce este de notorietate, ma refer la decizia PSD din cadrul structurilor statutare de a nu face aliante pentru alegerile parlamentare nici cu ALDE, nici cu Pro Romania. Eu am pledat cu ardoare pentru a se realiza o alianta intre cele trei partide, pentru a ne permite sa obtinem chiar primul loc. Imi pare rau ca la nivelul PSD nu s-a dorit aceasta solutie. Nu am avut solicitari care sa impiedice sau sa blocheze discutiile. PSD ne-a facut o oferta de a avea candidaturi pe listele proprii, ceea ce nu am putut sa accept", a declarat Calin Popescu Tariceanu, intrebat marti seara la Romania Tv daca are negocieri cu Victor Ponta pentru o fuziune ALDE-Pro Romania.Liderul ALDE a adaugat ca Pro Romania are o pozitie clara si fara rezerve fata de actuala putere si reprezentantii partidului condus de Victor Ponta "vor sa continuam pe acest drum.""In conditiile actuale, nu ne ramane noua, celor de la ALDE, decat sa constatam ca cei din Pro Romannia doresc o pozitie clara si fara rezerve fata de actuala putere, fata de Iohannis si Orban si sa continuam pe acest drum. Dupa alegerile locale, subliniez - dupa alegeri locale, ne vom reuni si vom vedea care este formula de colaborare care sa ne fie convenabila si unora si altora", a conchis Tariceanu. Marcel Ciolacu a declarat ca PSD nu va face aliante la parlamentare, iar in decizie a cantarit faptul ca partidul este adversar politic cu Pro Romania, ALDE si PPU-SL la alegerile locale. El a adaugat ca a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sa vina pe listele PSD, insa acesta a refuzat.