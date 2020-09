Gabi Muresan a jucat cu CFR Cluj in Liga Campionilor, iar acum a fost ales primar in judetul Mures

In varsta de 38 de ani, Gabi Muresan s-a retras din fotbal in 2017, ultima formatie la care a evoluat fiind ASA Targu Mures. Ulterior, el s-a mutat cu familia in comuna Apolod, unde si-a deschis o afacere si a decis sa se implice activ in viata comunitatii.Conform looksport, fostul fotbalist cu prezente in Liga Campionilor, dar si in echipa nationala a Romaniei, a castigat alegerile la o diferenta reconfortanta, obtinand peste 50 la suta dintre voturile exprimate.