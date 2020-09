Gabriela Firea anunta ca il va da in judecata pe Nicusor Dan din cauza "Caracatitei"

De asemenea, Firea sustine ca "sunt mentionati in asa-zisa mea "caracatita" oameni angajati pe vremea fostilor primari, persoane care nu mai lucreaza sau nu au lucrat niciodata in Primarie, rude imaginare etc. Pe principiul calomniaza, calomniaza ca tot ramane ceva.. Acesta este maretul proiect pentru noul Bucuresti! Zero competenta! 100% Fals!!", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook