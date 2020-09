Cum s-a cunoscut Gabriela Firea cu Dana Budeanu, creatoarea de moda care a publicat inregistrarea cu Nicusor Dan

Budeanu, pe lista PSD?

Foto: Antena 3 (captura)

Scandalul mediatic in care este implicat contracandidatul Gabrielei Firea la Primaria Capitalei, Nicusor Dan , a pornit de la creatoarea de moda Dana Budeanu. Aceasta a publicat o inregistrare in care Nicusor Dan discuta cu un consilier de la Primaria Sectorului 4 despre demolarea unei constructii din "Oraselul Copiilor", care ar apartine unui om de afaceri controversat.Discutia dintre Nicusor Dan si Cristian Zarescu, consilierul primarului Sectorului 4, viza ordinul de demolare a unei cladiri din "Oraselul Copiilor" apartinand omului de afaceri Mihai Mitrache, zis si "Caine". Dupa publicare, parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Caruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor, Serban Nicolae au depus un denunt la DNA.Precizarile pe care Gabriela Firea le-a facut la Antena 3 veneau in contextul in care mass-media a dezvaluit ca Dana Budeanu ar urma sa ocupe un loc eligibil pe lista PSD Bucuresti pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020, lucru negat de Gabriela Firea."In momentul in care principesa de Monaco a venit in Bucuresti, trebuia sa ma pregatesc foarte bine si sa am in vedere anumite detalii, inclusiv exterioare. Am rugat-o pe Dana Budeanu sa imi dea o sugestie de tinuta potrivita pentru aceasta intalnire. Stiam ca aceste fotografii vor ajunge in presa internationala.Cu siguranta in Paris Match, in alte publicatii. Aveam acea temere ca cititorii sa nu-si faca o impresie proasta despre bucuresteni, despre romani, vanzandu-l pe primarul orasului Bucuresti, langa principesa de Monaco, intr-o tinuta neadecvata. Am avut aceasta grija."Potrivit primarului, Dana Budeanu i-ar fi spus ca cel mai frumos ar fi sa vina in "ia traditionala romaneasca si pantaloni simpli, negri, si pantofi negri"."Acesta a fost primul nostru contact, nu mai vorbisem pana atunci. Am fost criticata de ea cand lucram in presa. Pe mine nu m-a preocupat foarte mult acest aspect vestimentar si recunosc ca nu ma pricep asa bine," a adaugat Firea."De la momentul respectiv am mai tinut legatura, in special pe deplasari externe. Dar repet, inca o data, si martor este Dumnezeu, relatia noastra poate fi verificat de oricine. Nu contracost, nu i-a dat niciodata si nici nu mi-a pretins sa fie platita. Nu este vorba la mijloc despre bani, despre functii.Nu este vorba de a i se propune un loc pe lista de la parlamentare, acestea sunt niste lucruri false, niste minciuni, lansate public pentru a-mi face mie rau," conchide Firea, potrivit Antena 3. In ziua urmatoare interviului dat de primar, pe 4 septembrie, Dana Budeanu a fost invitata la Antena 3 si a anuntat public sprijinul sau pentru Gabriela Firea. "Eu daca ma puc acum sa enumar cate a facut Gabi. Pe bune acum! Cautati singuri, cate a facut Gabi Firea in Bucuresti! Bai, eu nu pot sa tin minte", a spus Dana Budeanu, citata de Antena 3.