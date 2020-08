Gabriela Firea, piatra de moara pentru primarii de sectoare ai PSD?

De asemenea, Capitala mai are o particularitate, care trebuie luata in calcul atunci cand vorbim de strategiile partidelor sau cand incercam sa facem analize, prognoze sau previziuni.Candidatii pentru primariile sectoarelor pot fi "motorase" care trag pentru candidatul de la Primaria Generala si care pot aduce sau nu puncte procentuale.Campania unui partid politic pentru Bucuresti trebuie sa fie unitara, sa existe un mesaj comun al candidatilor de sectoare cu cel al candidatului pentru Primaria Bucuresti, sa aiba elemente de program pe care si le insusesc toti cei 7 candidati. Ideal este ca toti candidatii partidului sa se potenteze reciproc si sa aduca voturi la "cosul" comun. Trebuie creat acel mix, pentru a se reusi in final sa se exploateze plusul fiecarui candidat . Pentru ca aici putem vorbi si despre situatia in care cetateanul il place pe candidatul X de la sector, dar nu ar vota pentru candidatul Y, al aceluiasi partid, de la Primaria Generala, dar datorita unei campanii comune, candidatul X il poate influenta pe cetatean sa voteze si candidatul de la Capitala. Procesul este valabil si in sens invers si am putut vedea atat in campania trecuta, din 2016, cum Gabriela Firea a reusit sa traga dupa ea candidatii mai putin cunoscuti din sectoarele Bucurestiului, dar si in campania din 2004, cand Traian Basescu a reusit acelasi fenomen, ajutand alti 4 candidati pentru primariile de sector sa obtina victoria. Si in 2016 si in 2004 am avut acelasi fenomen, o campanie dominata de factorul politic, dar cu un candidat la Primaria Generala care era liderul echipei si care era principalul vector.Va putea PSD sa aiba o campanie unitara in Bucuresti si candidatii sectoarelor sa lucreze in echipa cu Gabriela Firea?Aceasta este intrebarea care ii framanta pe multi, pentru ca in functie de acest lucru, vom putea sti care va fi mobilizarea, unde se va putea castiga si unde nu.Pentru PSD, situatia este una mai speciala. In cateva sectoare, primarii PSD pot castiga lupta cu candidatii PNL USR , dar Gabriela Firea a ajuns o piatra de moara pentru acestia.Nerealizarile pe care le are Firea, esecul in gestionarea traficului, situatia dezastroasa a RADET (Termoenergetica acum), lipsa apei calde chiar in aceasta perioada, lipsa marilor proiecte, pot duce la transferarea activului negativ pe care il are Primarul General catre primarii de sectoare.Situatia politicaGabriela Firea este in competitie directa cu Nicusor Dan , care are in spatele sau doua partide, care au in sondaje impreuna peste 55%, in timp ce actualul Primar General are un partid aflat in picaj care nu depaseste 30% . Chiar daca a intrat in cursa si fostul presedinte, avantajul lui Nicusor Dan este destul de mare, iar potentialul de vot pe care il are candidatul PNL-USR-PLUS ii confera acestuia prima sansa.Pentru candidatii PSD din sectoare situatia este un pic diferita. Unii dintre ei pleaca cu prima sansa si datorita faptului ca este un vot intr-un singur tur, dar si pentru ca au anumite realizari, facandu-si treaba din punct de vedere administrativ. Contracandidatii lor nu au notorietate, PNL si USR trebuie sa se lupte sa ii faca cunoscuti si sa ii determine pe cetateni sa ii voteze si sa incerce un transfer de la brandul partidelor catre candidati.Pentru a evita un vot "politic" si la nivelul sectoarelor, primarii PSD trebuie sa se distanteze de Firea, sa minimizeze importanta partidului pe care il reprezinta. Probabil, multi au adoptat aceasta strategie sau o vor adopta. Fiecare candidat PSD va juca "pentru supravietuirea politica" si vor o vor ignora pe Gabriela Firea, mai ales ca relatiile dintre acestia si ea nu au fost tot timpul foarte calde. Aici ne aducem aminte de episodul in care Dragnea a schimbat-o pe Firea de la carma organizatiei si l-a pus pe Gabriel Mutu presedinte interimar si disputele din acele zile intre sefii de sectoare si Viceprimarul Badulescu.Chiar daca strategii primarilor de sectoare PSD vor ajunge sau nu la concluzia ca pentru acestia este sau mai bine sa se rupa de candidatul de la Capitala, probabil vom vedea o ruptura intre organizatiile sectoarelor si cea de la nivelul Bucurestiului, din cauza nemultumirilor create de aducerea unor oameni pe lista de la Consiliul General, oameni care pana acum cateva zile nu au avut nimic de-a face cu PSD-ul.Au fost eliminati de pe lista PSD pentru Consiliul General militanti din sectoare, care au muncit de-a lungul timpului pentru partid si au fost adusi oameni precum Mitica Dragomir, Petre Roman sau Anghel Iordanescu Gabriela Firea a reusit sa creeze un val de nemultumire in interiorul PSD, facand lista de capul ei, lucru ce va duce la o demotivare a organizatiilor locale. Nu este exclus sa vedem, doar si din acest motiv, o campanie atipica la social democrati.Din pacate pentru Gabriela Firea, aceasta miscare a fost una proasta pe doua fronturi. Aducerea unor oameni noi pe lista unui partid politic, intr-o campanie electorala, nu este un lucru rau, dar este extrem de important ca acei oameni sa aiba si un capital de imagine. Ce putem spune despre Mitica Dragomir? Da, este cunoscut, da, are notorietate, dar este perceput ca omul care aranja meciurile si care facea jocurile urate in fotbal. Despre Petre Roman? Probabil primul PSD-ist, Ion Iliescu , isi face cruce cand il vede pe cel care a rupt FSN-ul din nou in partid. Probabil la fel face si electoratul social democrat mai batran, care a prins acele vremuri. Una peste alta, aducerea acestor oameni a fost un minus atat la capitolul imagine cat si in plan intern, lucru ce va duce la o ruptura in interiorul PSD Bucuresti.