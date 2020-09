Gabriela Firea se gandeste sa conteste votul din Capitala: "Exista semne ca rezultatul nu este intocmai realitatea"

"Sunt indicii ca lucrurile nu au fost corecte in toate sectiile de votare. In multe sectii s-au defectat tabletele STS si mult timp nu au functionat. La 21.00, printr-un blocaj, nu se mai puteau scana buletine, dar se putea filma ce se intampla in sectia de votare. Aceste imagini pot fi analizate si se poate vedea ce s-a intamplat in sectiile de votare. Supraveghetorii nostri au fost marginalizati, indepartati de la masa", a declarat Gabriela Firea marti seara, la RTV.Conducerea PSD se gandeste sa conteste votul din Capitala, pentru ca "e datoria PSD fata de bucuresteni"."Am decis de comun acord ca astazi si in intreaga perioada sa se verifice procesele verbale si cifrele. Dincolo de mine, de a spune clar ca ne-am decis ca vom contesta acest lucru, exista semne ca rezultatul nu este tocmai cu realitatea si poate se leaga cu se s-a intamplat in ziua alegerilor, cand la pranz aveam mai multe procente peste Nicusor Dan", a declarat Gabriela Firea la RomaniaTV.Nicusor Dan, candidat independent sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,79% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar Gabriela Firea (PSD) - 37,98%. Datele Biroului Electoral Central vin dupa numararea a aproximativ 97,92% dintre voturi.