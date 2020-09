Gabriela Firea spune ca participa la dezbaterea cu Nicusor Dan doar daca acesta isi face testul antidrog si COVID-19

Firea nu s-a referit direct la Nicusor Dan, dar trimiterea este evidenta avand in vedere ca mai devreme aecesta a invitat-o la doua dezbateri TV, care sa aiba loc marti si miercuri, in saptamana alegerilor locale.Primarul Capitalei a precizat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca participa "cu toata dragostea" la toate dezbaterile propuse de contracandidati dar doar daca acestia accepta si prezinta cele doua teste."Cu toata dragostea particip la toate dezbaterile daca onor contracandidatii mei prezinta public testele covid si antidrog la zi! Trebuie sa dovedim sanatate si luciditate, da?", a scris primarul in functie al Capitalei.