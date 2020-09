Gabriela Firea va participa la dezbatere cu Nicusor Dan: "Vedem daca va veni dumnealui, probabil va inventa ca are COVID"

"Eu voi participa la dezbatere, vedem daca va veni dumnealui, probabil va inventa ca are Covid. Nu stiu daca are covid, dar probabil va inventa ca e pozitiv. (...) Nu cred ca va veni la o dezbatere cu mine pentru ca nu va avea ce argumente sa aduca. Va inventa un test pozitiv sau ca a stat alaturi de o persoana pozitiva si trebuie sa se izoleze. Am aflat ca a avut persoane pozitive in staff si nu s-au izolat. Avem si fotografii si vor fi publicate la momentul potrivit, cu persoane care l-au insotit in intalniri publice", a declarat Gabriela Firea, joi seara, la Antena 3.Aceasta a respins acuzatiile lui Nicusor Dan ca i-ar fi rusine cu sigla PSD si a afirmat ca-l va intreba pe contracandidatul sau ce lista de consilieri generali va vota."A veni acum ca asa-zis candidat independent, sustinut de PNL si USR PLUS sa faci declaratii de presa din fata sediului din Kiseleff cred ca este o dovada a faptului ca ne recunoaste valoarea, ne recunoaste calitatile si, cine stie, poate vom colabora la un moment dat doarte bine. (...) Spre deosebire de mine, care candidez pe fata, cat se poate de la vedere, cu sigla PSD in casuta buletinului de vot si nu are de ce sa-mi fie rusine de acest lucru (...) Eu pun o alta intrebare si vreau sa-mi raspuna la dezbatera de saptamana viitoare: pe cine va vota la Consiliul General. Eu stiu ce cine votez pentru ca fac parte din PSD, sunt presedinte la PSD Bucuresti si e clar ce lista de consilieri voi vota. Dar dumnealui ce lista va vota? Lista de consilieri PNL, lista de consilieri USR PLUS. Iata o dilema. Eu cred ca are o dilema si parte din electoratul PNL si parte din electoratul USR PLUS nu se regaseste in ceea ce am aflat impreuna ca reprezinta Nicusor Dan", a mai declarat Firea.Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a accepta invitatia de a participa la o dezbatere electorala fata in fata cu Gabriela Firea, la Realitatea Plus pe 23 septembrie. El a adaugat ca spera ca primarul general sa accepte invitatia, in contextul in care aceasta a refuzat mereu sa ia parte la o astfel de dezbatere.Gabriela Firea i-a raspuns intr-o cheie ironica lui Nicusor Dan privind invitatia la o dezbatere electorala fata in fata pe care i-a adresat-o candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei. Candidatul PSD precizeaza pe Facebook ca este sigura ca Nicusor Dan, "candidatul Dreptei Aproape Unite vine cu fratele lui - Caine! Interlopul din parc",referindu-se la afaceristul Mihai Mitrache poreclit si "Caine", si spune ca vine si ea cu Billy, catelul ei, "ras, tuns, frezat".