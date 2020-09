Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, a obtinut al saselea mandat, cu 88,2% din voturi

Exclus din Partidul Social Democrat in 2017, primarul comunei cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din tara, Gheorghe Damian a candidat la actualele alegeri ca independent. La aceste alegeri si-a mai depus candidatura si un reprezentant al Partidului Miscarea Populara Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei, Dan Lungu, Gheorghe Damian a fost votat de 88,2% dintre cei prezenti duminica la urne. Prezenta la vot a fost in Ciugud de 68,5%, cu mult peste media pe judet - 50,12%.Damian conduce Primaria din Ciugud din anul 2000.Comuna Ciugud este un promotor activ al modernizarii administratiei publice locale, lansand in 2019 conceptul "Smart Village" ca solutie de digitalizare a serviciilor publice si de dezvoltare a satului romanesc. Ciugud mai este cunoscuta si pentru ca este comuna din Romania care a atras cele mai multe fonduri europene, respectiv peste 27 de milioane de euro.