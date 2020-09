Brasov: 500 de greseli au fost depistate in procesele verbale privind buletinele pentru CJ

Conform acestuia, cele mai multe greseli au fost constatate privind voturile nule, cu alte cuvinte, au fost cazuri in care voturi cuantificate ca fiind nule erau, de fapt, unele valabil exprimate.Petra a explicat ca procedura de corectare a proceselor-verbale, potrivit legii, prevede ca, pentru fiecare astfel de greseala, sa fie necesara o hotarare a Biroului Electoral Judetean, respectiv a Birourilor de circumscriptie in cazul celorlalte buletine, pentru primari si consilieri locali.Astfel, marti, pana in jurul orei 18,00, erau introduse in sistemul electronic aproximativ 350 de procese-verbale din 457.Presedintele AEP Brasov a sustinut ca vina pentru greseli nu le apartine in exclusivitate presedintelui sectiei de votare si loctiitorului acestuia, ci si reprezentantilor partidelor."Intr-o sectie de votare unde au fost 1.000 de alegatori si 20 de buletine nule, care, de fapt, nu sunt nule, procentele pe care candidatul sau candidatii partidului le-au pierdut sunt de 2%. Cum pot eu sa ma erijez in reprezentantul unui partid daca am lasat sa se intample asa ceva?", a spus Petra, mentionand ca partidele prejudiciate ar trebui sa-i schimbe pe acesti reprezentanti.Atat sefii sectiilor de votare, cat si loctiitorii acestora, care au dat concurs si sunt avizati pentru aceste functii in baza activitatii anterioare, precum si reprezentantii partidelor sunt platiti cu bani de la buget, cu sume de 1.150 si, respectiv, 700 de lei pentru aceasta activitate, a precizat Petra.Probleme similare au fost in judetul Brasov si la alegerile europarlamentare, cand numararea voturilor a intarziat comparativ cu alte judete din tara din aceleasi motive care au tinut de greselile din procesele-verbale.