Grupul pentru Dialog Social, mesaj pentru bucuresteni: Mandatul Gabrielei Firea a fost un dezastru, votati rational

Iata intregul mesaj al GDS.

Potrivit sursei citate, apelul GDS cheama bucurestenii sa voteze rational - astfel incat sa faca din Bucuresti un oras cu destin."Dragi bucuresteni,Prezentul Apel al Grupului pentru Dialog Social pleaca de la o axioma simpla: pentru Bucuresti, mandatul Gabrielei Firea a fost un dezastru. De la traficul sufocat la absenta apei calde, de la urbanismul haotic si distructiv la poluarea masiva, toate problemele Bucurestiului isi au sursa comuna exact in persoana primarului care ar fi trebuit sa le anihileze - si sa faca din Bucuresti orasul european pe care il dorim cu totii.Prin urmare, destinul european al Bucurestiului depinde exclusiv de indepartarea acestui primar toxic. Aceasta e miza alegerilor din 27 septembrie: nu doar administratia unei capitale - ci insusi destinul ei. Apelul GDS cheama bucurestenii sa voteze rational - astfel incat sa facem din Bucuresti un oras cu destin.La alegerile parlamentare din 2016, PSD a folosit o arma politica eficienta: toxicitatea. A facut o campanie atat de toxica, a dezgustat atat de masiv electoratul, incat oamenii nu au mai iesit la vot . Iar rezultatul este cel pe care-l cunoastem, din nefericire, dureros de bine.Acum, PSD mizeaza - la alegerile locale din Bucuresti - pe doua arme politice eficiente: pe de o parte, toxicitatea deja testata in alegerile anterioare (montajul recent cu Nicusor Dan este un bun exemplu). Pe de alta parte, cea de-a doua arma politica pe care mizeaza PSD este divizarea votului opozitiei. Singura varianta in care Gabriela Firea pierde fara dubiu este, asa cum au aratat toate scenariile si sondajele electorale, aceea in care Nicusor Dan este singurul candidat al Opozitiei unite.Sondajele recente, de dupa intrarea in cursa a lui Traian Basescu , arata limpede cat de eficienta este pentru PSD divizarea opozitiei: distanta dintre Nicusor Dan si Gabriela Firea s-a redus pana aproape de disparitie. A vota cu Traian Basescu inseamna, de fapt, a vota pentru Gabriela Firea. Este concluzia aritmetica a tuturor sondajelor - si poate fi dezastrul acestui efort al Opozitiei de a se uni.Dragi bucuresteni,Iata, asadar, sensul Apelului GDS: sa nu lasam nici toxicitatea, nici divizarea votului urmarite de PSD sa functioneze. Sa iesim, mai intai, la vot - si, apoi, sa votam acel candidat unic al Opozitiei pe care toate sondajele il indicau drept invingator net al Gabrielei Firea: adica pe Nicusor Dan. Orice alt vot este, in mod direct, un vot pentru Gabriela Firea - si un vot impotriva acelui Bucuresti european pe care-l dorim.Sa votam rational pentru un Bucuresti condus rational. Sau, altfel spus, sa votam matematic pentru un Bucuresti condus matematic. Fiindca efectiv este singura noastra sansa.Grupul pentru Dialog Social."