Ilie Bolojan, candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean, are circa 70% din voturi

Procentele reflecta voturile dupa numararea a 12% din totalul cele 655 de sectii de vot din Bihor.Principalul sau contracandidat, Ioan Mang PSD ), a obtinut doar 12,87% dintre voturi.Potrivit aceleasi surse, lista PNL pentru Consiliul Judetean a intrunit 64,37% din voturile bihorenilor, pe locul secund urmand PSD cu 13,62%, apoi UDMR cu 12,46%, respectiv alianta USR PLUS cu 2,46%.La Consiliul Local Oradea, dupa numararea a 96 de sectii din cele 145 de sectii, lista PNL a adunat 65% din voturi, urmata de UDMR, cu 11%, PSD - 8%, USR - 3%.In Bihor, numarul total al votantilor a fost de 263.028, alegatori inscrisi pe liste permanente - 501.705, prezenta la urne fiind in procent de 52,23%.Alegatorii au desemnat prin voturile lor viitorul presedinte al Consiliului Judetean si 34 consilieri judeteni, 101 primari si 102 viceprimari (Oradea avand doi viceprimari), precum si 1.227 consilieri locali in patru municipii (Oradea, Beius, Marghita si Salonta), 6 orase (Alesd, Stei, Vascau, Sacueni, Valea lui Mihai si Nucet) si 91 comune.