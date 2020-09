Ilie Bolojan: Este cert ca Florin Birta a castigat alegerile in Oradea

"Este cert ca domnul Florin Birta a castigat alegerile, data fiind situatia din Oradea, si asteptam votul la Consiliul Local si Consiliul Judetean in asa fel incat sa putem face alte declaratii", a declarat, pentru AGERPRES, Ilie Bolojan.Alaturi de primarul Bolojan si echipele lor de campanie, Florin Birta a transmis un mesaj pe facebook tututor alegatorilor oradeni."Multumesc celor aproape 70.000 de oradeni care s-au prezentat la aceste alegeri. Procentul prezentei la vot este de aproximativ 37%, sensibil mai mic decat acum 4 ani, cand a fost 39%. Din punctul meu de vedere, este un procent bun de prezenta la vot, avand in vedere si conditiile de pandemie. Vreau sa le multumesc tuturor. Consider ca este o prezenta buna pentru ca m-am uitat si la prezenta din mediul urban pentru municipiile resedinta de judet din jurul Oradiei - Cluj, Timisoara, Alba, Sibiu - sunt prezente aproximativ egale cu cele din municipiul nostru. Dupa anuntarea rezultatelor oficiale, vom face mai multe declaratii", a declarat Florin Birta.Potrivit paginii sale de facebook, Florin Birta (PNL) ar fi castigat, conform unui sondaj exit-poll, cu 45% din voturi, urmat de Emilian Pavel ( PSD ), cu 17%, Cseke Attila ( UDMR ) - 15% si Ioana Mihaila ( USR PLUS) - 11%.Bolojan a multumit tuturor alegatorilor din Bihor care s-au prezentat la vot, precum si tuturor celor care au fost implicati in sectiile de votare."Prezenta in judet in afara Oradiei a fost mai buna, ajungandu-se la o medie care depaseste 50%, o prezenta apropiata de cea din 2016. In comune este destul de diferita, sunt comune cu peste 70%. Dar in afara Oradiei, in general, depaseste 50%. In afara unor incidente pe care dvs le-ati prezentat, in general procesul de vot s-a desfasurat corect, in linii mari nu au fost probleme majore, doar unii dintre candidati au fortat limitele. Probabil ca in anumite comunitati prezenta flotantilor, daca scorurile au fost stranse, va influenta scorurile", a spus Bolojan.