VIDEO Ultima sedinta a Consiliului Local Oradea cu Ilie Bolojan in functia de primar. Edilul candideaza pentru sefia CJ Bihor

In ultima sa sedinta de Consiliu Local, Bolojan le-a multumit atat colegilor de partid din PNL cat si reprezentantilor opozitiei PSD si UDMR , spunand ca sprijinul alesilor a facut ca municipalitatea sa poata atrage fonduri europene."Va multumesc tuturor consilierilor municipali pentru modul in care am colaborat in acest ciclu electoral si de asemenea va multumesc foarte mult pentru sustinerea proiectelor executivului in consiliul municipal. Votarea acestora si sustinerea acestor proiecte a permis Consiliului Municipal sa acceseze sume importante din bani europeni", a spus Bolojan, potrivit ebihoreanul.ro."Multumesc colegilor din grupurile UDMR si PSD. De multe ori, chiar daca am avut pozitii divergente pentru proiectele majore, am avut sustineri. Uneori lipsind unul sau doi consilieri (n.r. din PNL) materialele au trecut cu sprijinul acestora (n.r. PSD si UDMR)", a mai spus Bolojan potrivit sursei citate.