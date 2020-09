BECM a dispus renumararea voturilor nule din Botosani

BECM a admis o contestatie depusa de Partidul National Liberal ( PNL ), care a solicitat renumararea voturilor nule inregistrate la alegerile locale de duminica atat in ceea ce priveste primarul municipiului Botosani, cat si Consiliul Local al municipiului Botosani."Noi am decis renumararea voturilor nule, dar vom face acest lucru atunci cand hotararea va ramane definitiva, pentru ca avem facuta o contestatie a PSD fata de decizia adoptata astazi (n.r.- marti) de BECM", a afirmat Turcanu.De asemenea, PNL a solicitat renumararea tuturor voturilor din cele 85 de sectii de votare, insa aceasta solicitare a fost respinsa.Cererile liberalilor au fost facute dupa ce candidatul PNL, actualul primar Catalin Flutur, a pierdut alegerile la o diferenta de 17 voturi in favoarea candidatului social-democrat Cosmin Andrei.Catalin Flutur ar fi fost votat de 10.944 alegatori, iar candidatul PSD de 10.961 votanti.