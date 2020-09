Politia Capitalei: 90 de posibile incidente pe parcursul procesului de votare. Pentru 8 dintre ele au fost intocmite dosare penale

"Pe intreg parcursul procesului de votare de la nivelul municipiului Bucuresti, au fost semnalate 90 de posibile incidente. Dintre acestea, 37 nu s-au confirmat, opt situatii fac obiectul unor cercetari in cadrul unor dosare penale, iar in 18 cazuri au fost constatate si aplicate sanctiuni contraventionale, in cuantum total de 22.800 lei", arata sursa citata.Alte situatii au fost comunicate catre autoritatea competenta - Biroul Electoral.La nivelul Sectorului 1 au fost inregistrate 16 sesizari, fiind intocmite doua dosare penale. Unul dintre acestea priveste savarsirea infractiunii de corupere a alegatorilor, fiind sesizat, prin sistem 112, faptul ca dintr-un autoturism s-ar da sume de bani.In Sectorul 2 au fost inregistrate 19 sesizari, o persoana fiind sanctionata contraventional pentru apelare abuziva a sistemului 112.In Sectorul 3 au fost inregistrate 14 sesizari, fiind intocmit un dosar penal privind savarsirea infractiunii de frauda la vot , o persoana exercitandu-si dreptul electoral cu o carte de identitate ce figura ca anulata.In Sectorul 4 au fost inregistrate sapte sesizari, fiind intocmit un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt, fiind reclamat faptul ca lipseste o stampila de vot.In Sectorul 5 au fost inregistrate 24 de sesizari, fiind intocmite trei dosare penale privind savarsirea infractiunilor de frauda la urne, cand s-a constatat lipsa unui buletin de vot. Buletinul a fost gasit ulterior, in alta urna, dar se efectueaza, in continuare, verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt, urmand a fi dispuse masurile legale.Au fost aplicate si sanctiuni contraventionale pentru continuarea campaniei electorale dupa termenul prevazut prin lege, prin apel 112 fiind sesizat faptul ca pe doua panouri video, amplasate in Sectorul 5, ar rula clipuri cu continut electoral.La cele doua locatii, pentru verificari, s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 18. A fost identificat administratorul care gestiona panourile video si i s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 1.000 de lei, conform Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. De asemenea, i s-a pus in vedere sa stopeze rularea clipurilor in cauza.In Sectorul 6 au fost inregistrate 10 sesizari, fiind intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda la vot. O persoana a prezentat la urne un document de identitate neregasit in evidente. Avand in vedere suspiciunile cu privire la veridicitatea documentului, sub supravegherea unitatii de parchet competente se efectueaza cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt."Mentionam si faptul ca, de la incheierea procesului electoral si pana in prezent, la nivelul Politiei Capitalei au fost inregistrate noua sesizari - sase ale unor persoane si trei din partea unor organizatii, in care sunt reclamate diverse aspecte in legatura cu procesul de votare", arata sursa citata.Toate fac obiectul unor verificari efectuate de unitatile de politie, urmand a fi dispuse masurile legale.In ziua votului, aproximativ 3.000 de politisti, jandarmi, pompieri si alte forte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au actionat pentru buna desfasurare a procesului alegerilor locale.