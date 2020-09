VIDEO/AUDIO Noi inregistrari cu primarul PNL din Singeorz-Bai care isi umileste fetita: Dobitoaca dracului, retardata! Ordinara si penala ce esti

Injuraturile

Copila spune printre lacrimi: "Sunt cea mai obraznica fata din hotelul asta"

Traian Ogagau - Primar Singeorz-Bai: "Cine cruta nuiaua isi uraste fiul, dar cine il iubeste are grija sa il disciplineze"

Dupa imaginile in care copila apare in genunchi promitand ca nu va mai fi obraznica, joi, 17 septembrie 2020, o noua inregistrare, de aceasta data audio, ajunge in spatiul public.Inregistrarea noua incepe cu plansul unui copil, evident disperat, in timp ce primarul liberal se rasteste. "Gura mica!", spune el, in timp ce tranteste, sparge si rastoarna diverse obiecte, intr-un moment de furie scapata parca de sub control, scrie Adevarul In tot acest timp, o alta voce, care pare a fi tot a unui copil, incearca sa o calmeze pe fata si ii spune soptit: "Linisteste-te, nu mai plange, ca te bate si mai tare! Orice ar fi, nu mai plange, ca eu, orice-ar fi, si daca ma loveste tare, nu plang". Traumatizat, copilul intreaba: "Ramane acasa? Ce bine ar face sa plece, sa se mute de la casa asta"."Dobitoaca dracului, retardata! Ordinara si penala ce esti. Iti trag un pumn, un picior in cap", se aude printre injuraturi in care il invoca pe Dumnezeu, mormantul mamei si mama celei vizate.Imaginile care au ajuns deja in mediul online dezvaluie un moment de "educatie", asa cum sustine Ogagau.Fiica acestuia se afla asezata in genunchi, cu fata catre un dulap, si repeta printre suspine si lacrimi ceea ce tatal ei ii spune: "Nu mai sunt obraznica si nu mai supar pe mama si pe tata", "O sa fac exercitii si o sa invat", "Ce-am facut astazi a fost iesit din comun", "Nu mai sunt fitoasa", "Nu mai sunt figuranta" sau "Sunt cea mai obraznica fata din hotelul asta".Primarul spune ca ceea ce a aparut in spatiul public este o chestiune de familie si ca nimeni nu are dreptul sa se bage in familia lui:"Eu iti spun cum ii spun, tu iti extragi de aici ce vrei si cum vrei, ca m-am saturat... Am fost asta iarna la schi cu copiii in Austria, iar Traiana a devenit obraznica pe acolo. A fost iesita din dus, dezbracata si cu parul ud, si am pus-o la colt, la perete, si am pus-o sa repete sa-i trimit mamei sale. I-am trimis inregistrarea mamei sale, iar de acolo a disparut si nu stiu cum a ajuns pe unde a ajuns.Fiecare isi apostrofeaza copilul sau ii aplica pedepse cum considera el. Eu nu consider ca am umilit-o. Decat sa ajunga pe la vreo 18 ani o drogata, cum sunt unii copii de demnitari si de smecheri, mai bine cate-o lectie dina sta", a declarat Traian Ogagau, pentru Stiri de Bistrita Potrivit sursei citate, Ogagau este cunoscut si instantelor din Bistrita-Nasaud, acesta avand inclusiv acum un proces pe rol, pentru refuzul de a i se recolta probe bilogice. Traian Ogagau este divortat, insa nici acest proces nu a decurs "linistit", instanta emitand inclusiv un ordin de restrictie impotriva lui, la cererea fostei sotii.Dupa intreg scandalul, pe pagina de Facebook a primarului a fost postat un video in care acesta explica fapta."Viata personala este viata personala si nu poate fi folosita in campanie cu atat mai mult copiii!De fapt ce sa ne mai mire, ati dat foc la biserici ca sa castigati alegeri!", se arata in postarea de pe Facebook."Cine cruta nuiaua isi uraste fiul, dar cine il iubeste are grija sa il disciplineze, spune un proverb din Biblie", asa isi incepe primarul prelegerea."Cum s-a intrat in posesia acestui video, nu mai conteaza. Insa de aici si pana la a folosi tocmai in campanie electorala fimulete personale, private, denota faptul ca sunteti disperati si folositi cele mai josnice metode pentru a manipula cetatenii, metode marca PSD , dragii mei. Sa m-apuc si eu sa spun de copiii fiecaruia, ce face fiecare, ar fi normal?! Sa-mi terfeliti voi imaginea fetitei mele?! Cu ce v-a gresit ea?", intreaba edilul.