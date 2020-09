Campanie electorala murdara pe internet: Judecatorii din Iasi au inchis, in premiera, o pagina de Facebook

Bodea a dat in judecata compania americana care detine reteaua de socializare Facebook, reusind sa obtina stergerea temporara unui pagini fale create in numele sau, potrivit 7 Iasi Judecatorii au admis cererea de ordonanta presedintiala, marti, 15 septembrie, obligand reteaua de socializare Facebook sa indeparteze temporar pagina falsa creata in numele deputatului Marius Bodea.La inceputul lunii septembrie, deputatul a inregistrat la Judecatoria Iasi doua actiuni impotriva companiei Facebook. In prima actiune, Bodea a solicitat judecatorilor sa oblige Facebook la stergerea paginii "Alaturi de Marius Bodea", creata de persoane necunoscute care publicau materiale in numele deputatului USR.Cea de-a doua actiune este o ordonanta presedintiala prin care Marius Bodea a solicitat indepartarea temporara a paginii false pana la pronuntarea unei decizii in actiunea de fond."La data de 5.09.2020 am observat ca a fost creata, la o data recenta, in fals si fara drept, pagina de Facebook denumita "Alaturi de Marius Bodea", fiind preluate si introduse, fara drept, pe aceasta pagina, materiale postate pe pagina mea oficiala de Facebook.Prin publicarea fara drept, pe aceasta pagina fictiva, de informatii care ma privesc, este adusa atingere intregii activitati desfasurate in calitate de deputat si candidat la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, cu atat mai mult cu cat autorul textelor nu le posteaza in nume propriu, ci in numele meu, inducand ideea ca este vorba despre un instrument oficial de comunicare al unei persoane aflata intr-o functie de demnitate publica si in plina campanie electorala, pentru manipularea utilizatorilor paginii, a simpatizantilor mei, creand astfel un fals sentiment ca datele de pe aceasta pagina sunt furnizate de mine." a explicat Marius Bodea demersul din instanta.