Instanta amana validarea lui Clotilde Armand in functia de primar al Sectorului 1

Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 1 a luat in discutie miercuri acest caz, insa a amanat pronuntarea pentru joi."Amana pronuntarea la data de 15.10.2020, ora 12,00, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, conform art.396 alin.2 Cod de procedura civila. Pronuntata in sedinta publica astazi, 14.10.2020", a hotarat instanta.Tot miercuri, Judecatoria Sectorului 2 l-a validat pe Radu Mihaiu in functia de primar al Sectorului 2, el fiind al cincilea primar de sector care primeste o decizie favorabila in instanta.Conform datelor AEP, la Sectorul 1, Clotilde Armand, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a castigat cu 40,94% dintre optiuni, respectiv un numar de 36.455 de voturi. Daniel Tudorache, candidatul PSD , a intrunit 39,81%, reprezentand 35.451 voturi.Daniel Tudorache a contestat insa acest rezultat si a depus o plangere penala la Sectia speciala de anchetare a magistratilor, dupa ce posturile de televiziune au difuzat imagini cu mai multe persoane care intra in sediul Biroul Electoral al Sectorului 1, unde erau depozitati saci cu voturi.