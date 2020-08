Interviu Clotilde Armand: E momentul sa invingem! (P)

Clotilde Armand isi propune sa transforme Sectorul 1 intr-un oras al modernitatii europene: mai verde, mai sigur, mai bine organizat, dinamic cultural si economic.Da, e momentul sa invingem. Toti cei care credem in schimbare ne-am unit fortele. USR PLUS a devenit un singur partid, avem o intelegere politica la Bucuresti cu Partidul Liberal. In 2016, nimeni nu ma cunostea. Partidul Uniunea Salvati Bucurestiul de-abia il creasem. A fost o campanie foarte intensa atunci pe strada. Am dat speranta oamenilor si am zguduit sistemul. Pentru o noapte am fost invingatoare. Acum si noi suntem mai organizati, dar si sistemul e mai bine pregatit pentru ca stie ca avem forta sa-l infrangem. Nu vreau sa enumar toate atacurile: procese intentate de actualul primar ca sa nu mai pun intrebari despre achizitiile Primariei, corturi taiate si inscriptionate fals ca nu au autorizatie, mesh-uri date jos sub presiune politica. E o campanie foarte dificila, cu atat mai mult cu cat se desfasoara in conditii de distantare sociala.Am declarat intotdeauna ca schimbarea in Romania nu poate sa inceapa decat de la nivelul local pentru ca din aceste bugete se alimenteaza retelele politice corupte. Nu am ascuns ca obiectivul meu este sa castigam mandatul de primar al Sectorului 1. Va fi o mare victorie pentru noi toti. Sunt mandra ca am fost aleasa europarlamentar roman. Am fost insa aleasa pe o lista de candidati. Nu este un mandat personal. Intreaga noastra lista de europarlamentari a primit increderea alegatorilor si ceilalti colegi de-ai mei vor continua sa ne reprezinte cum trebuie interesele.In primul rand, am initiat o campanie in Parlamentul European si in media occidentala pentru a explica de ce e necesar sa mentinem la un nivel ridicat fondurile de coeziune, principalele fonduri de care beneficiaza Romania. Am explicat ca trebuie sa luam in calcul nu numai transferurile publice, ci si cele private, pentru a vedea ca Vestul nu face o politica de caritate in tarile din est prin fondurile de coeziune, ci compenseaza pentru a ne permite convergenta economica. In parlament, am avut pozitia de negociator din partea grupului Renew pentru bugetul UE 2020 si am insistat sa respectam angajamentele in materie de mediu, sa intarim asistenta tehnica, rolul Parchetului european si sprijinul pentru Republica Modova. Acum sunt raportor Renew pe dosare importante privind viitoarele fonduri europene. In Comisia de Transport, am insistat sa nu transformam Pactul Verde intr-o bariera care sa impiedice investitiile europene in autostrazi in Romania. La inceput nimeni nu ma credea ca nu avem o autostrada care traverseaza Carpatii. Cred ca e important acest rol de a informa, de a arata realitatea din tara pe care o reprezint pentru a obtine o sustinere mai mare.Nu am nicio legatura cu contractul Bechtel. Nu am fost in Romania nici cand s-a semnat, nici cand s-a incheiat. In acea perioada nu lucram nici macar intr-o firma legata de santierele de autostrazi. La Egis, firma care a avut contract cu CNAIR pentru incheierea santierului abandonat de Bechtel, am inceput sa lucrez abia in septembrie 2013, firma Bechtel plecase din Romania din mai. Am spus intr-adevar ca regret contractul cu Bechtel pentru ca este un lucru regretabil. Asa cum regret multe lucruri, fara sa fiu direct implicata. Autoritatile romane au incheiat un contract care merita dezbatut, dar nu cu mine, cu cei care l-au semnat. Singura parte buna este ca acel tronson de autostrada exista.Vreau sa pun capat unui sistem de gestiune netransparent cu contracte de sertar, in care incompetenta de a realiza proiecte este vizibila. Am multe proiecte pentru Sectorul 1, inclusiv cele care figureaza in lista de investitii de cel putin patru ani, cum sunt multe renovari de scoli, care tot asteapta sa fie finalizate.Imi doresc un sector mai verde, mai sigur, dinamic cultural si economic. Ce inseamna mai verde? Mai multe spatii verzi, reducerea consumului de energie prin izolare termica vara si iarna, transport alternativ, un oras al modernitatii europene. Mai sigur se refera la circulatia rutiera, la decongestionarea trotuarelor si a benzilor ocupate de masini prin construirea de parcari, mai sigur se refera si la reabilitarea cladirilor, la respectarea autorizatiilor de constructii, la prevenirea riscurilor de imbolnavire. Imi doresc ca Sectorul 1 sa fie un pol de dezvoltare economica, fara de care prosperitatea tuturor va fi in pericol. Vreau sa ne bazam si pe cultura, pe patrimoniu si pe artisti pentru a reda stralucirea pe care o avea altadata aceasta parte din Micul Paris.Nu suntem impotriva unor proiecte doar pentru ca le prezinta primarul actual. Nu suntem de acord insa cu crearea de companii municipale spre care se transfera bani intr-o lipsa totala de transparenta. La Primaria Generala s-a obtinut o decizie in justitie impotriva acestui tip de companii. In ultimii ani, nu s-au realizat practic investitii dar s-au trimis bani, 350 de milioane, spre capitalizarea acestor companii, fara sa stim la ce sunt folositi. Am mai votat impotriva adoptarii bugetului atunci cand propunerile noastre de intarire a investitiilor si de scadere a unor bugete excesive, precum la spatii verzi, nu au fost luate in considerare. Ne-am abtinut cand a fost vorba de deschiderea drumului prin Padurea Baneasa pentru ca primarul trebuia sa se asigure inainte ca investitorul isi va respecta angajamentele privind deschiderea altor variante de iesire spre oras in afara de Aleea Teisani, angajamente privind asigurarea unei infrastructuri locale, inclusiv o scoala.Toate sectoarele din capitala au nevoie de un Plan urbanistic general care se lasa in mod inexplicabil asteptat. In schimb ne-am trezit cu aceasta propunere de PUZ Coordonator al Sectorului 1 pe care o firma l-a produs in mod gratuit pentru Primarie. Pana acum plansele din acest plan s-au schimbat de nu stiu cate ori. Am avut si un aviz de mediu pe planse care aratau ca o parte din Padurea Baneasa devenea construibila. Alte planse aratau Parcul Herastrau partial construibil, Baza Rapid era sacrificata. Pare greu de crezut ca in 2020 in loc sa fi progresat in partea de reglementare urbana suntem la buna dispozitie a unei firme cu propuneri irealiste, dar << gratuite >>.Din pozitia de consilier local, am sustinut initial acest proiect. Am fost chiar primii care am propus un spital nou in sector. Lucrurile s-au complicat atunci cand Primarul a insistat sa creeze o Companie municipala de sanatate care sa realizeze proiectul si a inceput sa pompeze bani in ea total netransparent. Nu pot sa sa ignor ce am invatat in profesia mea: pentru proiectele de anvergura, cum e un spital regional, e nevoie de echipe de profesionisti si sunt doar cateva in toata Europa. Nu se poate conduce proiectul de catre o Companie a Primariei care nu a facut niciodata asa ceva. Apoi, e vorba de calibrarea investitiei. Am vazut cu totii proiectul in 3D, este vorba de un spital gigantic, cu un buget prea mic.Am spus de asemenea, mereu, ca acest spital trebuie sa aiba statut regional si sa fie inclus in masterplanul national de sanatate. Trebuie colaborat cu celelalte autoritati publice. E usor sa prezinti un proiect pe hartie, dar ca sa-l duci la capat trebuie sa dispui de multe competente, personale si de echipa.