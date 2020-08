INTERVIU. Oliver Paiusi: Suntem primii care am adus transparenta in Consiliul Local al Sectorului 1 (P)

Este economist si antreprenor, cu multi ani de activism civic in urbanism si mediu. Din 2016 este consilier local la Primaria Sectorului 1, secretar al Comisiei de Urbanism si lider al Consilierilor USR Sector 1.De peste 8 ani duce o lupta continua cu un sistem corupt, militeaza pentru transparenta si competenta, impotriva practicilor ilegale si a tehnicilor politicianiste.Noi am fost interfata cetatenilor in Primarie, este prima si cea mai importanta contributie a USR in aceasta administratie. Trebuie sa va spun ca majoritatea provenim din grupuri civice ale caror probleme erau ignorate mandat dupa mandat de administratia locala. Asadar, suntem la curent cu problemele stringente ale comunitatii, iar pozitia de consilieri ne-a permis sa propunem solutii si sa avansam in rezolvarea unor probleme. Dar tocmai acest lucru ne-a fost reprosat permanent de catre ceilalti consilieri in sedintele de Consiliu Local (exista inregistrari), ca nu trebuie sa mai gandim ca activisti civici si ca acum suntem oameni politici. Evident, eram amuzati de aceste reprosuri. Noi nu ne aflam in administratie din dorinta de a fi oameni politici, e o sintagma goala. Am apelat la politica pentru a ne putea exersa competentele si experienta in folosul comunitatii din care facem parte, rezolvand problemele ignorate de toate administratiile anterioare.Suntem tot primii care au actionat pentru deplina transparenta in Consiliul Local. Dupa cum poate stiti, toate sedintele Consiliului sunt filmate. Avem aceeasi abordare transparenta si in ce priveste cheltuirea banului public de catre primarie; in programul de guvernare locala veti regasi toate actiunile pe care le vom intreprinde in acest sens. Cetateanul trebuie sa aiba acces la informatii in orice moment asupra tuturor investitiilor platite de primarie din banii sai.Este simplu, oricine poate face declaratii, dar realitatea este complet alta si se poate verifica. Noi am inceput proiectele majore, inclusiv constructia unui nou spital multidisciplinar in Sectorul 1, din pacate toate au fost deturnate de la scopul lor: PENTRU SI IN INTERESUL CETATEANULUI.Afirmatia mea poate fi dovedita cu inscrisuri. Da, ne-am impotrivit la tot ce insemna risipa banului public, ne-am impotrivit la tot ce insemna incalcarea legislatiei si dovada sunt cele peste 100 de adrese catre Institutia Prefectului, Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor si nu in ultimul rand, Directia Nationala Anticoruptie.Nu exista o viziune asupra dezvoltarii urbane durabile in Sectorul 1, cu toate ca Arhitectul Sef ar trebui sa aiba aceasta viziune. Asa zisa "dezvoltare" a fost reprezentata de constructii prin derogari de la Planul Urbanistic General sub forma de Planuri Urbanistice de Detaliu si, in final in 2020, a venit acest PUZ Coordonator Sector 1, care nu facea altceva decat sa acopere cu beton si ultimele zone verzi virgine din Padurea Baneasa. Clotilde Armand s-a implicat personal in oprirea acestei documentatii, iar dovada ilegalitatii acestor actiuni este probata de faptul ca judecatorul a anulat avizul de mediu nepermitand masacrarea spatiului verde prin PUZ Coordonator Sector 1.Sunt probleme majore de trafic si poluare pe care administratia actuala le ignora, adaugand zilnic la lista cheltuielilor inutile diverse investitii, precum "garduiala" oricarui spatiu verde, care seamana cu "borduiala" administratiilor trecute. Noi avem un plan concret de transport verde din care fac parte programe pentru schimbarea masinilor vechi poluante, infiintarea de linii speciale pentru microbuze scolare electrice, inverzirea terenurilor virane si spatiilor din zone aglomerate care sa devina filtre de oxigen pentru cartiere, deblocarea carosabilului si fluidizarea traficului prin redarea publicului a parcarilor subterane existente sub Piata 1 Mai, Complexul Comercial Minerva din Bucurestii Noi, Piata Amzei, Pasajul Basarab si crearea a 10.000 de locuri noi de parcare.Avem rezolvari concrete si in ce priveste modernizarea pietelor si incurajarea producatorilor reali, vorbim aici de Piata 16 Februarie, Piata Domenii, Piata 1 Mai, deschiderea Pietei Amzei, care in fapt acum produce o gaura in buget de 2 milioane lei/an pentru intretinere. Trebuie facute si investitiile majore pentru care noi toti am platit milioane de lei pentru studiile de fezabilitate: Teatrul de Vara Bazilescu, Parcarea de la Complexul Minerva si Piata 1 Mai, Teatrul Masca, bazinul olimpic de langa Liceul Media, Spitalul Vasile cel Mare. In ce priveste spitalul, tot ce s-a facut pana in prezent se reduce la o macheta si o simulare 3D, difuzata intr-un spot care da impresia ca spitalul exista. Avem in vedere si constructia de scoli, crese, anexe ale scolilor pentru a evita ca elevii sa invete in mai multe ture.Motivatia este determinata in primul rand de dorinta de schimbare a unui sistem administrativ pagubos pentru Sectorul 1 si din dorinta de a trai intr-un mediu sanatos. Nu poti evolua intr-o administratie a carei singura grija este aceea de a se intretine, de a-si asigura continuitatea si bunastarea fara a fi interesata de cei de la care colecteaza impozitele si taxele. Este o realitate pe care o dovedesc cu documente. Avem bugetul Primariei de 1,4 miliarde lei si care in totalitate se duce catre functionare, iar pentru dezvoltare raman bani doar pentru garduri. Gardurile sunt investitia majora a acestei administratii in patru ani de mandat.