Interviu. Vlad Voiculescu: Bucurestiul este un oras bogat, problema este ca nu avem viziune si proiecte pregatite (P)

Un oras bolnav. O spun cu tristete si mahnire, nu cu vreo satisfactie. Ma doare sufletul cand stiu ce prieteni am in Bucuresti si ce oameni de isprava am cunoscut aici in ultimii 10 ani. Oameni pe care trebuie sa facem toate eforturile sa ii tinem aici, in tara si aici, in Capitala. Ori ei nu pot ramane intr-o Capitala disfunctionala, administrata impotriva cetateanului, nu pentru el.Nu iti poti creste linistit copilul intr-un oras murdar in care stii ca se poate imbolnavi de la poluare si ca exista pericole la tot pasul. Intr-un oras in care dai spaga peste tot - si la scoala si la spital - desi ai platit deja taxe pentru a beneficia de acele servicii. Acele servicii sunt dreptul tau de cetatean, nu un privilegiu. Dar daca nimeni nu e tras la raspundere, daca cei care conduc sunt pusi acolo pe cumetrie - la propriu - ajungem sa avem ce avem acum. Un Dezastru General, nu o Primarie Generala.Problemele oamenilor sunt multe, dar ele se reduc la una mare si rosie. Hotia. Un bun gospodar in primul rand nu fura. El munceste. Suntem foarte multi romani si bucuresteni asa. Oameni onesti, muncitori, linistiti, care nu facem galagie si nu ne batem cu pumnii in piept. Din pacate, am fost dusi de nas si umiliti de mai bine de 30 de ani de badarani agresivi si plini de tupeu, asa cum vedem ca s-au strans si in jurul doamnei primar. Domnul Badulescu, care a injurat si abuzat consilierii USR - uneori chiar filmat - este un exemplu graitor. Mai sunt insa sute si mii de asemenea indivizi in jurul actualei administratii, indivizi carora actuala configuratie le prieste si care sunt terifiati de o eventuala schimbare de paradigma.Un bun administrator local este un lider, nu un sef. Un om care stie sa stranga alti oameni in jurul sau si sa le fructifice potentialul. Un om onest, interesat de binele semenilor sai. Cred ca atat eu, cat si Nicusor Dan, am demonstrat de-a lungul ultimilor 10-15 ani ca suntem implicati in a lupta contra abuzului, contra nedreptatii, cetateni care au luptat pentru demnitatea oamenilor si a comunitatii. Nicusor Dan este un model de implicare in viata Bucurestiului si viziunile noastre se completeaza. Sunt convins ca daca avem majoritate in consiliu, vom putea sa construim un nou Bucuresti, un oras care sa lucreze pentru si impreuna cu cetatenii sai.Lipsa de leadership, coruptie si abrambureala birocratica. Sa incepem cu prima: lipsa completa de viziune, lipsa completa de strategie. Coruptie la nivel mic precum spaga - care din nenorocire se solicita in continuare in spitale - si coruptia la nivel mare, in primul rand in achizitii. Ca sa nu mai vorbim despre milioanele de euro care prin ASSMB merg catre publicitate mascata pentru "marile realizari ale Primariei Generale". Asta in timp de "moartea domnului Lazarescu" se intampla in fiecare zi in Bucuresti.Avem nevoie de viziune, de profesionalism si transparenta. Ori un sistem de sanatate corupt nu poate fi nici profesionist, nici transparent. Cu riscul de a ma repeta, totul porneste de la oameni. Oamenii din sistemul de Sanatate sunt ca sangele dintr-un organism. Daca sunt toxici, acel organism e intoxicat. Acea inima pompeaza un sange bolnav. Oamenii sunt ingrijorati pe buna dreptate de administrarea sanatatii pe timp de pandemie. Pentru ca nu au incredere in sistem, in cei care fac regulile, in cei care decid cum investesc fondurile, cum distribuie resursele.Vi se pare normal sa ne fie frica de spitale? Ca mie nu mi se pare. Mi se pare absolut groaznic. Un spital este un loc in care trebuie sa te simti in siguranta cand intri, sa simti ca acelor oameni le pasa de tine. Transparenta si functii pe merit. Asta e medicamentul care trebuie administrat sistemului de sanatate.O data la patru ani, in prag de alegeri, bucurestenilor li se promite ca vor fi renovate spitalele existente si ca vor fi construite altele noi. Stim cu totii, de pilda, de mult discutatul Spital Metropolitan. Si in programul USR PLUS scrie de renovarea fiecarui spital din Bucuresti si de lupta contra infectiilor nosocomiale. Care este planul concret si in ce orizont de timp ar putea fi bifat acest obiectiv?Sa avem spitale renovate si chiar spitale noi este o nevoie reala si cat se poate de stringenta. Problema este ca vorbele din campanie trebuie sa se transforme si in fapte. Este o forma aparte de ipocrizie sa vii in campanie dupa un mandat de 4 ani si sa vorbesti despre orice proiecte de investitii care nu doar ca nu au fost macar incepute dar nu au nici macar un studiu de fezabilitate gata. Nu este suficient sa ai un program politic bun, el trebuie si implementat. Iar noi putem sa si facem, nu doar sa promitem. Abordarea noastra este profund diferita si deja dovedita: in 2016 la Ministerul Sanatatii am facut o echipa extrem de competenta care a lucrat pe proiectele de spitale regionale si a reusit in 7 luni sa faca mai mult decat s-a facut din 2017 pana astazi - identificarea locatiilor, identificarea sursei de finantare pentru studiile de fezabilitate, semnarea acordului cu Banca Europeana de Investitii si deblocarea fondurilor europene prin indeplinirea conditiilor cerute.Sigur, am facut asta alaturi de cativa oameni care au venit alaturi de mine: un avocat de top, un expert in politici publice de sanatate din Oxford si arhitectul care a proiectat printre altele spitalul de copii construit din donatii de catre Asociatia Daruieste Viata. Cu astfel de oameni lucrurile merg in mod evident altfel decat in Romania ultimilor 30 de ani. In primele 100 de zile vom veni cu un plan de modernizare pentru toate spitalele Primariei si pentru toate proiectele deja incepute sau promise. In primele 6 luni vom prezenta un plan pentru urmatorii 10 de ani pentru sanatatea bucurestenilor,Atunci cand vorbim despre educatie trebuie sa avem o imagine de ansamblu, o viziune. Este evident ca nu a existat asa ceva pana acum in Capitala. Viziunea mea pentru educatia Bucurestiului este una in care toti copiii au sanse egale pentru a isi atinge potentialul maxim. Sansa de a duce o viata mai buna decat parintii lor, sansa de a evolua. Ca sa ajungem la un astfel de oras prosper si educat, avem nevoie in primul rand sa privim foarte atent la o realitate si sa o acceptam.Nu toti copiii au sanse egale in Bucuresti. Cartierele defavorizate, in care locuiesc familii vulnerabile, au fost si sunt neglijate de autoritati, nu primesc bani, resurse si atentie, iar acei copii sunt dezavantajati din start. Se nasc in saracie si sunt tinuti asa. Si atata timp cat celor vulnerabili din jurul nostru le e rau, noua nu are cum sa ne fie bine. Nordul Bucurestiul este prosper si are multe scoli private, construite pentru ca oamenii au avut nevoie de ele - unde parintii de acolo isi trimit adesea copiii. Sudul orasului se bazeaza insa aproape exclusiv pe scolile de stat si nici nu este la fel de prosper ca Nordul. Acest dezechilibru trebuie rezolvat si o mare parte dintre masurile mele se vor duce in aceasta directie, de echitate.Apoi, intrand in detalii, se stie ca avem un deficit de 7-8000 de locuri in gradinite in Bucuresti. De cand se naste copilul trebuie sa te gandesti pe ce lista de asteptare la ce gradinita te pui. Ori asa ceva nu este normal. De la lucruri de baza precum lipsa sapunului sau a hartiei igienice, cladiri nesigure si multe multe altele, scolile si gradinitele din Bucuresti au nevoie de o cu totul alta organizare. Iar aici vreau sa mentionez doua resurse cheie: echipe multidisciplinare si fonduri europene.Eu, Vlad Voiculescu, sunt un bun manager si voi fi un lider implicat, dar nu le stiu pe toate. De aceea, ma voi baza pe un generalist bun in educatie, pe un IT-ist, pe un sociolog, pe un data scientist, un urbanist, un jurist si tot asa. Doar minti diferite, cu perspective diferite pot veni cu solutii care sa tina cont de nevoile fiecarui copil si parinte. Apoi, in ce priveste banii... daca Romania ar fi integrat tot ce ne-a oferit Uniunea Europeana in anii de la intrare, am fi fost departe de tot. Dar cu lipsa de transparenta si coruptie si hotie nu ai cum. Banii se topesc, se pierd, se duc la rudele si prietenii clanurilor de politruci. Deci bani sunt. O gramada. Ce voi face eu ca lider va fi sa impun un cadru de transparenta, prin care ei sa fie cheltuiti la vedere si corect - ca fiecare bucurestean sa vada pana la ultimul pix unde s-au dus taxele sale.Primaria are in patrimoniu sute de terenuri si cladiri care in prezent sunt in paragina si adevarate pericole publice. Vom face un audit al acestor cladiri si o sa le identificam pe acelea care pot fi folosite pentru a crea noi scoli (de la zero sau reabilitand aceste cladiri). Voi lucra alaturi de colegii mei, viitorii primari de sector ai USR PLUS, Clotilde Armand , Radu Mihaiu si Simona Spataru, pentru a valorifica aceste cladiri in diferite cartiere si a avea crese, scoli si gradinite de secol XXI. De asemenea, vom lucra la plan comun cu primariile de sector pentru tot ce inseamna infrastructura de educatie in Bucuresti.Da. Sunt doua lucruri pe care le-am tot spus si voi continua sa le spun. Unul dintre ele chiar mai sus. Primul este ca Bucurestiul este un oras bogat. Al doilea este ca banii nu mai sunt o problema de macar vreo 15 ani in Romania. Problema este ca nu avem viziune si proiecte pregatite. Si ratam oportunitate dupa oportunitate.Am lucrat 10 ani la Viena tocmai in zona de proiectelor de infrastructura mare - autostrazi, spitale, scoli, proiecte de energie verde. Astfel de proiecte la standarde europene sunt posibile si in Romania. Insa totul porneste de la varf - de la lideri. Daca liderii impun transparenta si competenta la toate nivelurile si conduc prin exemplu, ia sa vedeti ce proiecte si rezultate pot exista. Chiar si in Romania, chiar si in Bucuresti. Care merita sa fie un oras sanatos.Avem bani europeni pe care ii putem accesa pana in 2023, de exemplu 63 de milioane de euro alocate pentru incluziune sociala si combaterea saraciei pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. Nu stim cati bani au fost cheltuiti pana acum deoarece Ministerul Fondurilor Europene nu face aceste date publice. De pilda, putem folosi acesti bani pentru a face centre socio-medicale sau profesionale in cartierul Ferentari si alte zone marginalizate. Oamenii vulnerabili din aceste zone pot avea astfel acces la servicii medicale si ii putem ajuta sa se formeze profesional pentru a obtine locuri de munca.Acum se discuta despre programul multifond pentru Sanatate. Acest program pune la un loc banii pentru resursele umane si pentru infrastructura de sanatate. Vom milita sa obtinem cat mai multi bani pentru Bucuresti, mai ales pentru a dezvolta servicii paliative pentru varstnicii cu boli cronice. In marile orase din strainatate, exista astfel de servicii si trebuie sa le aducem si in Bucuresti.