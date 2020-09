Ministrul Sanatatii sustine ca Romania se afla pe a doua cocoasa a primului val pandemic: "Speram ca din a doua jumatate a lunii octombrie sa mergem pe o panta descendenta"

Ministrul Sanatatii a precizat ca pentru ca acest lucru sa se intample, populatia trebuie sa respecte regulile de combatere si prevenire a raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2."Avem o luna septembrie destul de incarcata: redeschiderea scolilor, cinematografelor, salilor de spectacole, reintoarcerea din concedii, aglomerarea mijloacelor de transport in comun, campania electorala, alegerile de pe 27 septembrie. Fiecare din aceste activitati are niste norme de aplicare si functionare in vederea bunei desfasurari si cu riscurile cat mai mici.Respectarea acestor reguli inseamna ramanerea pe un platou, in jur la 1.500 cazuri, sau alternand in jurul acestei cifre. Daca mentinem, atunci putem sa ne gandim in a doua jumatate a lunii octombrie ca putem avea si o panta descendenta. Mergem, deocamdata, pe acel platou. Suntem pe a doua cocoasa a primul val pandemic. Speram sa putem gestiona cu bine si acest inceput de scoala. In masura in care ramanem in acelasi registru, speram ca in a doua jumatate a lunii octombrie sa mergem pe o panta descendenta", a declarat ministrul Sanatatii.Nelu Tataru a precizat ca o evaluare completa asupra efectelor redeschiderii scolilor va fi gata la sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie."Deocamdata gestionam toate cazurile si cele care apar noi in urma testarilor. Dar reperele noastre raman adresabilitatea la unitatile de primiri urgente, terapie intensiva si numarul de decese", a spus ministrul Sanatatii.Ministrul Nelu Tataru se afla, luni, in judetul Neamt unde participa la o serie de activitati de sustinere a candidatilor PNL la alegerile locale.