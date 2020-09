Presedintele Romaniei: "E nevoie de o noua majoritate credibila, care sa impuna reforme legislative, ca alegerea primarilor in doua tururi

"Dragi romani, mai avem un pas pentru a incheia acest val de schimbare. Victoria de la locale trebuie confirmata la alegerile din decembrie, cand majoritatea toxica ce a acaparat Parlamentul va putea fi oprita prin votul cetatenilor sa mai produca daune ireparabile, doar in acel moment vom avea toate premisele care sa permita Romaniei sa se modernizeze cu adevarat. Avem nevoie de o noua majoritate credibila, care sa impuna rapid reformele legislative atat de asteptate si de necesare. Printre acestea se numara si modificarea legii care sa asigure din nou alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Este un pas esential pentru a garanta in perspectiva alegerilor din urmatorul ciclu electoral o mai mare legitimitate celor care vor administra orasele si comunele timp de patru ani", a spus Iohannis.