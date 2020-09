Iohannis: "PNL e cel mai important partid pe scena politica din Romania si trebuie sa demonstreze acest lucru si la locale"

"PNL e cel mai important partid pe scena politica din Romania si trebuie sa demonstreze acest lucru si la locale. Eu ma astept la un rezultat record in acest an, mai mult decat au avut vreodata in ultimii 30 de ani. PSD -ul ocupa peste jumatate din pozitiile din administratia locala si ma astept ca PSD-ul sa nu mai ocupe jumatate din pozitiile din administratia locala. Exista sondaje care arata votul politic, dar stim ca la locale conteaza si persoana candidatului conteaza. Asteptarea mea e ca PNL sa obtina de data aceasta cele mai multe pe care le-a obtinut vreodata", a spus presedintele.Intrebat de un reporter daca depesedizarea Romaniei prin absortia in PNL e un succes, presedintele sustine ca sunt cazuri exceptionale. "Mi-a exprimat opinia si s-a cam terminat. Puteti sa presupuneti, sa va folositi sursele, dar va spun ca s-a cam terminat".