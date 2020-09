Ionel-Ovidiu Bogdan (PNL), presedintele CJ Maramures: Aliantele se vor face in jurul "Planului lui Bogdan"

"In ceea ce priveste politica de aliante, acestea vor fi facute in jurul proiectelor. In cazul CJ vor fi facute aliante in jurul "Planului lui Bogdan", cel mai serios plan din judetul Maramures, pentru ca eu vreau ca impreuna cu echipa sa implementam acest plan.Pentru asta ne-am luptat in ultima perioada, pentru asta ne vom lupta in urmatorii patru ani", a spus noul presedinte al CJ Maramures."Sunt convins ca impreuna cu echipa mea vom gasi solutii pe potrivite. Avem 12-13 consilieri judeteni. Vom reusi sa construi o majoritate consistenta astfel incat sa putem sa demaram proiectele pe care le avem in plan", a mai declarat Bogdan.Ionel Ovidiu Bogdan a castigat alegerile pentru sefia CJ Cluj cu un procent de 34,69%. Fostul sef al CJ, Valer Zetea a primit 32,11% din voturi.