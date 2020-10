Jandarmeria, despre scandalul Antena 3 si PSD versus USR, privind incidentul de la Biroul Electoral din Sectorul 1: "Nimeni nu a patruns in zona restrictionata"

"Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale este asigurata cu post permanent de protectie. Accesul in zona respectiva este restrictionat pe timpul cat aceasta este sigilata si permis doar celor care au acest drept. Persoanele care au intrat in cladirea in care se afla si Biroul Electoral au fost legitimate si nu li s-a permis accesul in zona acestea, parasind incinta. Nimeni nu a patruns in zona restrictionata. Ulterior, in perimetrul exterior al cladirii, mai multe persoane se filmau reciproc, cu telefoanele mobile si purtau discutii contradictorii, fapt pentru care jandarmii au luat masuri de ordine publica in zona", se arata in comunicatul Jandarmeriei Capitalei.Antena 3 a prezentat in seara de miercuri, 30 septembrie, o filmare despre care sustine ca este de pe camerele de supraveghere din camera securizata a Biroului Electoral Sector 1. In aceasta camera se aflau voturile de la alegerile locale. Pe filmare, care este datata 29 septembrie, ora 1.54, se vad mai multe persoane care intra in camera in care se afla sacii cu voturi.