Judecatoria nu a validat mandatul primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor

"Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsa cererea formulata de Biroul Electoral al Circumscriptiei Municipale Sibiu - nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, in urma alegerilor locale desfasurate la data de 27 septembrie 2020", se arata in comunicatul Judecatoriei Sibiu.Potrivit sursei citate, "a fost respinsa ca neintemeiata cererea de interventie formulata de doamna Astrid Cora Fodor".Impotriva hotararii se poate face apel in termen de doua zile, potrivit Judecatoriei Sibiu.Astrid Fodor a candidat , pe 27 septembrie, pentru functia de primar al municipiului Sibiu, din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, castigand alegerile cu un procent de 43,05%, fiind urmata de candidatul liberal, Adrian Bibu, care a obtinut 31,13% din voturi, potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral Judetean.Agentia Nationala de Integritate anunta, recent, ca a comunicat catre entitatile care valideaza mandatele alesilor locali date si informatii referitoare la candidatii la alegerile locale care se afla sub interdictia de 3 ani de a ocupa o functie eligibila, in conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.Pe aceasta lista se afla si primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.Potrivit ANI, Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 27 septembrie 2012 - 3 iulie 2014, intrucat a detinut simultan functia de viceprimar al municipiului Sibiu si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Colegiului National "Samuel von Brukenthal" Sibiu.De asemenea, spunea ANI, Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate si ca urmare a detinerii calitatii de membru in Consiliul de Administratie al Gradinitei de copii cu program prelungit nr. 37 Sibiu, in perioada 27 septembrie 2012 - 3 iulie 2014, incalcand astfel dispozitiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003.Conform dispozitiilor legale, validarea mandatelor se face, dupa caz, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri sau de catre tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva.Astfel, art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 stipuleaza faptul ca "Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza, potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate".In ceea ce priveste articolul de lege mentionat, prin Decizia nr. 418/2014, Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca prevederile art. 25 alin. (2), teza a doua, sunt constitutionale in masura in care sintagma "aceeasi functie" se refera la toate functiile eligibile prevazute de art. 1 din aceeasi lege.