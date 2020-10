Judecatorii se pronunta joi pe validarea mandatului de primar al lui Clotilde Armand: "Nu ma astept la surprize"

Pronuntarea, amanata

"Curat murdar"

Voturile si mandatele

Clotilde Armand a declarat miercuri seara, la Europa FM, ca decizia instantei nu poate aduce nicio supriza in legatura cu cine va fi primarul Sectorului 1 pentru urmatorii patru ani."Nu asteptam niciun alt rezultat decat validare. Cele trei cereri de interventii ale PSD -ului au fost declarate inadmisibile.Subiectul legat de suspendarea sau anularea validarii mele a fost inchis, de fapt. Niciun jurist nu mai poate crede in invalidare, atat timp cat judecatoarea a respins toate cererile de interventie," declara Armand.Judecatoria Sectorului 1 a decis, in 12 octombrie, disjungerea cererii PSD referitoare la renumararea voturilor sau la reluarea alegerilor si formarea unui nou dosar avand ca obiect validarea mandatelor consilierilor locali, scrie News.ro. Instanta a stabilit ca in dosarul privind validarea primarului termenul sa fie pe data de 14 octombrie. Miercuri, instanta a amanat pronuntarea in acest dosar pentru data de 15 octombrie.De asemenea, Judecatoria Sectorului 1 a amanat si validarea consilierilor locali tot pentru data de 15 octombrie.Clotilde Armand explica, in 12 octombrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , de ce nu a fost inca validata ca primar al Sectorului 1."Multe titluri deastazi informeaza fals oamenii ca se reiau alegerile in Sectorul 1 sau ca nu am fost validata primar al sectorului 1. Avocatul fostului primar pesedist platit din banii primariei sa-l apere pe fostul primar pe persoana fizica apare pe la televiziuni sustinand ca au fost fraudate alegerile locale in sectorul 1. Alt mare avocat in conspiratii si vajnic luptator impotriva folosirii mastii de protectie cand mii de romani se imbolnavesc de Covid 19 iar medicii sunt epuizati de atatea cazuri prin spitalele noastre acuza fraude la alegerile locale.Curat murdar! (...) Ce s-a intamplat astazi? Adevarul: Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus disjungerea cererii PSD si a amanat pentru miercuri validarea mandatului meu. De aici pana la declaratiile caraghioase facute de pesedisti este o mare distanta", a afirmat Clotilde Armand.Dupa alegerile din 27 septembrie au fost facute mai multe acuzatii privind fraudarea voturilor, cele mai multe dintre ele in Sectorul 1.PSD a cerut renumararea voturilor sau reluarea scrutinului, solicitari respinse de birourile electorale.Sectorul 1 a fost castigat de Clotilde Armand - 36.455 de voturi, Daniel Tudorache - 35.451, Ioana Constantin - 6928. In procente Clotilde Armand are 40,95%,Daniel Tudorache are 39,82%, iar Ioana Constantin - 7,78%.PSD a obtinut 9 mandate in consiliul local Sector 1, USR -PLUS are tot 9 mandate, PNL are 6 mandate, iar PMP - 3.