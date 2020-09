Judetul Cluj si administratia conectata la viitor (P)

Asteptarile comunitatilor nu se mai rezuma la maruntisuri electorale ori petice pe drumuri, la fel cum zugraveala diluata pe peretii unei scoli vechi sau a unui spital nu mai tin locul progresului. Am ajuns zilele trecute la Cluj insa, de aceasta data, nu ne-am indreptat atentia numai spre municipiu ci am vrut sa vedem si sa ni se explice cum stau lucrurile la nivelul intregului judet. Asa ca cel care a acceptat sa stea de vorba cu noi este chiar presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, care candideaza pentru un nou mandat in fruntea judetului din partea Partidului National Liberal.Eu cred cu tarie ca un politician, cu atat mai mult unul care are un rol major in administratia publica, fie el de primar sau presedinte de consiliu judetean, nu trebuie sa se raporteze la un mandat, la functie, ci la rolul pe care il are, la ce asteptari are comunitatea care la desemnat sa ii fie lider, la ce anume lasa in urma. Asadar, candidatura mea este o asumare a unui rol, rolul de a continua dezvoltarea celui de al doilea judet al tarii, rol de a continua dezvoltarea acestuia, rolul de a mentine acest judet cat mai sus in topul inovarii sau a absorbtiei de fonduri europene si a calitatii vietii.Am inceput si am si incheiat cu succes proiecte de anvergura, unele spectaculoase si cu popularitate, cum este Stadionul Cluj Arena, probabil cel mai modern din tara, altele chiar mult mai complicate asa cum este finalizarea noului Centru de management integrat al deseurilor, un proiect gigant - as putea spune - care nu este atat de vizibil, dar care schimba fara echivoc tot ceea ce inseamna politicile de mediu si protectia mediului. Este un proiect care, alaturi de inchiderea si ecologizarea celebrului depozit de deseuri de la Pata-Rat, semnifica incheierea a decenii de poluare in judetul Cluj.M-ati provocat, intrebandu-ma ce anume nu am terminat. Suntem intr-un judet aflat in continuadezvoltare. Tot timpul exista proiecte, investitii sau santiere aflate in curs de finalizare. Numai daca abordam zona de infrastructura rutiera pot sa va spun ca in ultimii patru ani in judet s-au asfaltat sau modernizat aproape 800 de kilometri de drumuri judetene, o cifra record nu doar pentru judetul Cluj. Asa ca, acum, din cei 1.200 kilometri de infrastructura pe care Consiliul judetean ii are in administrare, extrem de putini au mai ramas care sa puna probleme. Cert este ca intr-un timp foarte scurt vom avea un intreg judet cu drumuri asfaltate. Ce am inceput si nu am terminat? Am inceput sa fim pe primul loc la capitolul atragere de fonduri europene, cu peste o jumatate de miliard de euro castigati in ultimii ani.Acesta este un capitol pe care doresc sa nu il incheiem niciodata, anume sa continuam la nesfarsit sa investim, sa atragem capital strain, sa dezvoltam, sa sprijinim industrii si comunitati cu fonduri europene, sa conectam oameni atat prin noi rute cat si printr-o economie locala puternica. Am inceput sa dezvoltam si sa modernizam sistemul medical clujean, un etalon de buna practica in Romania. Consiliul judetean Cluj, cu sase unitati medicale in subordine, a reusit sa atraga fonduri europene destinate modernizarii sistemului sanitar in cuantum de 17 milioane de euro. Dincolo de aceste sume, am reusit sa organizam cel mai mare concurs de solutii din Romania, scopul acestuia fiind proiectarea noului centru de transplant de la Cluj, un proiect unic in tara, pentru care s-au inscris peste 40 de firme de proiectare din tot spatiul Uniunii Europene.La acesta se adauga in perioada imediat urmatoare proiectarea noului Spital pediatric in sistem monobloc, spital care va fi proiectat tot prin concurs de solutii. Nu vom face nicio economie de efort nici in ceea ce priveste acest proiect. Va fi finantat din fonduri europene, in integralitate, si va reuni toate sectiile si specializarile de pediatrie, intr-un complex medical construit la cele mai inalte standarde, cu respectarea stricta a tuturor exigentelor impuse de un astfel de proiect, astfel incat sa ne asiguram ca noul centru medical de pediatrie de la Cluj, cu acoperire regionala, va raspunde nevoilor extinse ale populatiei pentru cel putin 25 de ani. Acesta este principalul proiect pe care, impreuna cu noua echipa de consilieri judeteni si alaturi de primarul municipiului, Emil Boc , mi-l asum si care va fi dus la bun sfarsit cu succes. Nu este prima oara cand ne propunem astfel de proiecte majore.Bineinteles ca vom continua sa dezvoltam proiecte si in zona industriala, prin construirea noului parc Tetarom 5, de langa Turda si Campia Turzii, orase cu administratii cu care avem un parteneriat extrem de solid. Acest nou parc industrial va duce la creearea a cel putin 4.000 locuri de munca, la cresterea interesului economic din zona, cu atat mai mult cu cat zona in care se va ridica acest complex economic este conectata la autostrada. Vom continua lucrarile prin care judetul Cluj va deveni primul judet din tara in care sistemul deapa si canalizare este modernizat si care ajunge la 100% din populatia judetului. Este un proiect implementat de catre Consiliul judetean Cluj prin intermediul Companiei de apa Somes, iar valoarea acestui proiect finantat din fonduri europene este de peste 350 milioane euro. De la aderarea noastra la Uniunea Europeana acest proiect este, practic, cel mai mare din Romania, castigat vreodata de o autoritate precum consiliul judetean.Toate proiectele noastre sunt conectate la ritmul de dezvoltare firesc pentru o tara cu adevarat europeana si, la fel de important, proiectele noastre sunt realizate in tandem cu cele ale primariei municipiului Cluj-Napoca, parteneriatul cu primarul Emil Boc fiind extrem de important. Acestparteneriat permite intregului judet sa aiba o dezvoltare coerenta, predictibila, continua.