Kelemen Hunor: In sectia de votare nu exista un risc mai mare decat cand cumperi paine

"Eu spun ca daca respectam regulile in ziua votului, cand intram in sectia de votare, nu exista un risc mai mare decat in momentul in care te duci sa cumperi paine, sa cumperi lapte, sa bei o bere, nu exista risc. In acele patru, cinci, sase minute cat stai in sectia de votare, daca respecti regula, nu te imbolnavesti", a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMR considera ca de la izbucnirea pandemiei in tara este haos, iar primarii formatiunii au venit in sprijinul cetatenilor."Am vazut in aceste sase luni de cand este pandemia ca in tara este haos foarte mare, acolo unde noi conducem localitatile, aici, in municipiul Satu Mare, in Carei si in foarte multe alte localitati din tara, nu exista haos, exista ordine, implicare, si cand autoritatile centrale au uitat de cetateni, primarii nostri, consilierii nostri s-au implicat si au venit in ajutorul oamenilor, nu i-au parasit niciodata pe cetateni si acest lucru este extrem de important", a spus Kelemen Hunor.El a subliniat faptul ca dupa alegerile parlamentare in Romania este nevoie de stabilitate politica pentru a putea fi implementate proiecte si atrase fonduri europene."Daca ne uitam la tot ce se intampla in jurul nostru, vedem ca Romania de opt ani de zile este intr-o criza politica permanenta, este o instabilitate politica dovedita, in opt ani am avut zece guverne. Va dati seama cat se poate realiza in opt ani daca ai zece guverne... Acolo unde exista continuitate, acolo unde exista seriozitate, acolo lucrurile merg inainte, de aceea eu cred ca dupa alegerile locale, dar mai ales dupa alegerile parlamentare, Romania are nevoie de stabilitate politica. Degeaba vom avea la dispozitie 80 de miliarde de euro, e adevarat cam jumatate sub forma de imprumut, jumatate granturi nerambursabile, daca nu va exista o stabilitate politica, fiindca in anii care au trecut am avut la dispozitie foarte multi bani de la Uniunea Europeana si foarte putini bani au fost cheltuiti. Acolo unde autoritatile au fost responsabile, au avut proiecte, am cheltuit banii, acolo unde guvernele succesive au trebuit sa cheltuie banii, n-am cheltuit nimic, pe infrastructura mare aproape nimic nu am cheltuit, si se vede, nu se dezvolta tara", a afirmat liderul UDMR.Kelemen Hunor s-a aflat sambata in judetul Satu Mare pentru a sustine candidatii formatiunii, pe Pataki Csaba la presedintia Consiliului Judetean, respectiv Kereskenyi Gabor la Primaria municipiului resedinta de judet.