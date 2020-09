Alegeri locale 2020. Klaus Iohannis, mesaj dupa exercitarea dreptului de vot: "Sa nu lasam pe altii sa decida in locul nostru"

"Este o zi foarte importanta astazi. Intotdeauna cand sunt alegeri este foarte important sa mergem la vot. Sa nu lasam pe altii sa decida in locul nostru. Astazi, cand alegem pe cei care conduc comunitatile in care traim, este foarte important sa ii alegem pe cei care pot face ceva pentru comunitate pentru ca de ei depinde cum arata spitalul, scoala, daca drumurile si parcurile sunt intretinute, daca traficul este dirijat asa cum trebuie. Va invit pe toti sa mergeti la vot", a spus presedintele la iesirea din sectia de votare.Presedintele Romaniei a votat pentru Primaria Bucuresti, avand viza de flotant in Capitala.