Korodi Attila castiga Primaria Miercurea Ciuc, iar Borboly Csaba obtine un nou mandat de presedinte CJ

Korodi Attila a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca nu are rezultatele din toate sectiile de votare, dar "trendul este clar si se situeaza undeva intre 67 si 70%", ceea ce arata o majoritate stabila.Acesta a mai punctat faptul ca, in urmatorii ani, grupurile care vor compune Consiliul Local vor conlucra pentru un "scop nobil", acela de a demonstra ca "viata publica din orasul Miercurea Ciuc nu este a politicienilor, ci este a comunitatii".In legatura cu prezenta scazuta la vot din municipiul resedinta de judet, Korodi a explicat ca generatii intregi de tineri, care nu au fost implicate in deciziile autoritatii publice locale, nu au inteles importanta momentului.Din acest motiv, primarul ales al municipiului Miercurea Ciuc considera ca primaria trebuie deschisa pentru generatiile tinere."Trebuie sa facem un exercitiu comun: daca deschidem primaria pentru comunitate, trebuie sa deschidem primaria pentru generatiile tinere. Sa inteleaga si sa faca un exercitiu impreuna cu noi, cum putem lua decizii pentru viitor, impreuna. Va fi un exercitiu foarte complicat, dar este singurul drum pe care ar trebui sa-l parcurgem, ca sa putem sa spunem ca si peste zece ani de zile comunitatea din Miercurea Ciuc va fi puternica", a declarat Korodi.Korodi Attila are 43 de ani, a incheiat al treilea mandat de deputat in Parlamentul Romaniei si a ocupat de trei ori fotoliul de ministru al Mediului in cabinetele Tariceanu, Ungureanu si Ponta.La randul sau, actualul presedinte al Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, castigator al unui nou mandat, le-a multumit alegatorilor pentru sprijinul acordat si si-a exprimat bucuria ca va avea posibilitatea sa colaboreze cu noul primar din Miercurea Ciuc, Korodi Attila, pentru a incepe un capitol nou, in care resedinta de judet, Consiliul Judetean si celelalte primarii "vor conlucra cu solidaritate si dialog sincer".Borboly a subliniat faptul ca doreste ca "fiecare om sa simta ca participa la dezvoltarea economico-sociala a judetului", iar el va participa si va fi partener in acest demers, in care conlucrarea si dialogul sunt cele mai importante.El nu a putut sa spuna care este procentul cu care a castigat, dar a precizat ca in multe din localitatile locuite preponderent de maghiari a fost ales cu majoritate de voturi.Borboly Csaba are 46 de ani si a castigat al patrulea mandat de presedinte al Consiliului Judetean Harghita.