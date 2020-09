La cine s-a referit Nicusor Dan cand a folosit termenul de "panarama": "Sunt cele doua agitatoare care vin si fac zgomot in fata sediului"

Imediat, Primarul Capitalei, Gabriela Firea , a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook unde a criticat termenul folosit de Nicusor Dan, iar liderul PSD Marcel Ciolacu , i-a cerut acestuia sa iasa din politica.In acest context, vin precizarile lui Nicusor Dan."Inteleg ca exista diverse interpretari ale mesajului meu de astazi. Ca sa fie totul foarte clar:1. Nu am folosit interpretarea vulgara a cuvantului. Pentru mine, acest cuvant are interpretarea comuna de persoana ridicola care cauta scandalul. Sunt de 20 de ani in spatiul public si nu am folosit niciodata vulgaritati.2. Persoanele pe care le-am avut in vedere sunt cele doua agitatoare care vin si fac zgomot in fata sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale si care sunt invitate constant in prime-time exact la televiziunile care promoveaza fake news-uri despre mine."Nicusor Dan face trimitere voalata la cele doua protestatare, Oana Lovin si Codruta Cerva, care s-au remarcat in ultimele saptamani prin sicanarea evenimentelor publice la care participa simpatizantii USR-PLUS si PNL, dar si unde vin membrii Guvernului. Cele doua au fost invitate frecvent in studiourile Antenei 3.