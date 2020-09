Liberalii din Singeorz-Bai merg mai departe cu primarul care si-a abuzat fetita, in ciuda mesajului lui Orban. "Nu intereseaza valoarea lui ca om"

Liberalii din Singeorz-Bai il vor vota pe primarul Traian Ogagau si il vor insoti in fiecare zi in campania electorala, scrie Europa Libera, citandu-l pe presedintele PNL Singeorz Bai, Claudiu Runcan, la o zi dupa ce premierul Orban, dar si organizatia judeteana PNL Bistrita Nasaud, s-au delimitat de edil.Liderii liberalilor au reactionat dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari in care fetita primarului din Singeorz-Bai era tinuta la perete, dezbracata, in timp ce tatal ei o punea sa repete o serie de mesaje prin care sa se "disciplineze"."Este un adevar, vom continua sa mergem pe strazi cu domnul Ogagau. Vom recomanda oamenilor sa il voteze. Nu am vazut ca organizatia judeteana sa aiba o compatibilitate cu primarul din SingeorzBai. S-au dezis de el in plan politic, iar noi, organizatia de la Singeorz-Bai continuam colaborarea cu candidatul Traian Ogagau in plan administrativ", a declarat Claudiu Runcan, presedintele PNL Singeorz Bai, pentru sursa citata.