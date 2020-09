Liberalul Ioan Turc a castigat functia de primar al municipiului Bistrita

Principalul contracandidat a fost social-democratul Cristian Niculae, candidatul "Aliantei pentru Bistrita" ( PSD UDMR -Pro Romania), in timp ce primarul PSD care a ocupat aceasta functie in ultimii 12 ani, Ovidiu Cretu, nu a mai candidat Ioan Turc a organizat o conferinta de presa, in noaptea de duminica spre luni, chiar pe pietonalul din centrul istoric al municipiul Bistrita, in fata sediului PNL, ocazie cu care le-a multumit cetatenilor care s-au prezentat la urne si le-a promis ca va respecta toate promisiunile facute in campania electorala."Le multumesc bistritenilor pentru faptul ca au inteles ca orasul are nevoie de o restartare. Le multumesc celor din echipa mea, oameni extraordinari. (...) Doresc sa le spun bistritenilor faptul ca incepe o perioada grea de munca. Ii asigur ca toata energia mea o voi pune in slujba comunitatii. Le promit si ma angajez ca tot ceea ce am spus in campania electorala va deveni realitate. Bistrita va deveni un exemplu de bune practici in Ardeal si in Romania. (...) Le multumesc mult oamenilor care au iesit la vot - in primul rand celor care m-au votat, dar nu numai, le multumesc si celor care au iesit la vot si nu m-au votat. Asa este cinstit in democratie, oamenii au optiuni. Am sa le dau ocazia ca, peste patru ani, sa ma voteze intr-un numar mult mai mare", a spus Turc.Liderul judetean al PNL a mai reliefat castigarea primariilor in orasul Nasaud si comunele Petru Rares, Sant si Rebra, despre care a spus ca pentru el "reprezinta un motiv de bucurie uriasa", mentionand ca exista si alte primarii unde liberalii s-au impus, dar ca asteapta rezultatele finale pentru a le anunta.