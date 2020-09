Liderii PNL din Maramures s-au testat de COVID-19 inainte de vizita premierului Orban. Masura a fost luata dupa ce un membru de partid a fost confirmat pozitiv

Anuntul vine in contextul in care liderul partidului, premierul Ludovic Orban , se afla sambata in Maramures, avand programate participari la lansarea candidatilor la Primaria Sighetul Marmatiei si la Primaria Baia Mare."Din respect pentru cetateni, punem la dispozitie informatii despre situatia din cadrul organizatiei PNL Maramures, referitor la masurile luate pentru a pastra un mediu sigur in comunitate. In urma efectuarii testelor de catre presedintele PNL Maramures si toti ceilalti colegi din cadrul organizatiei, rezultatele acestora sunt negative" anunta PNL Maramures intr-un mesaj postat pe Facebook sambata dupa amiaza.Acestia ataseaza mesajului un buletin de analize medicale eliberat de o clinica privata pe numele Bogdan Ovidiu.Ionel Ovidiu Bogdan este presedintele PNL Maramures, candidat PNL la presedintia Consiliului Judetean Maramures si secretar de stat in Cancelaria Prim-ministruluiPNL mai transmite ca membrul de partid de la filiala Maramures care a fost diagnosticat cu COVID-19 este internat, sub supravegherea cadrelor medicale."Conform legii, toti cei care au fost contacti directi, in urma anchetei epidemiologice, sunt in acest moment in izolare. Precizam ca el nu a interactionat in spatii inchise cu colegi din partid in aceasta perioada. In cadrul sediului se vor purta, ca si pana acum, mastile de protectie, pe tot parcursul sederii, se fac dezinfectii periodice si sunt puse la dispozitie produse dezinfectante. Mai mult, la toate actiunile care implica interactiune cu oamenii, membrii PNL poarta si vor purta in permanenta mastile de protectie, asa cum s-a intamplat si pana in prezent, inclusiv in spatii deschise" precizeaza sursa citata.Premierul Ludovic Orban si-a anuntat participarea pentru sambata dupa amiaza la evenimentul de lansare a candidatului PNL la primaria Sighetul Marmatiei care are loc in Parcul central Sighet. Programul premierului include si alte activitati programate sambata in Baia Mare si in alte localitati din judetul Maramures.Citeste si: