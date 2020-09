Liderul deputatilor PSD, dupa ratarea motiunii de cenzura: "Am descoperit care sunt tradatorii"

Simonis ii critica, de asemenea, pe cei care nu au asigurat cvorumul la sedinta camerelor reunite ale Parlamentului, afirmand ca USR si PMP "fac un joc dublu", criticand guvernul PNL si sprijinindu-l, in acelasi timp. Simonis sustine ca nu vede "oportun" ca motiunea depusa in sesiune extraordinara sa fie votata in sesiunea ordinara care incepe marti."Am vazut astazi un PNL disperat sa nu piarda puterea. (...) PNL prin reprezentantii lor au cumparat parlamentari bucata cu bucata ca sa lipseasca la votul pe motiune. Cu unii le-a si reusit. Un lucru bun s-a intamplat astazi: s-au separat apele, am descoperit care sunt tradatorii si s-a vazut cine sustine acest guvern", a declarat Alfred Simonis luni, dupa incheierea sedintei plenului Parlamentului in care nu a existat cvorum pentru votul motiunii de cenzura.El a criticat USR, despre care a spus ca are reprezentanti "foarte viteji" care acuza guvernul liberal de incompetenta sau nepotism, facand un "joc dublu"."Astazi s-a demonstrat ca USR sustine categoric Guvernul Orban. Explicatia pe care cei de la USR o dau este ridicola si anume faptul ca s-ar fi creat un haos. Dupa ce Guvernul ar fi fost demis am fi avut sansa, partidele parlamentare, sa ne punem la masa si sa gasim o solutie rezonabila, eficienta pentru a guverna Romania cateva luni de zile", a adaugat el.Simonis a amintit ca PSD a avansat ideea unui guvern de specialisti sau a unuia de uniune nationala, insa acest lucru nu s-a putut face "si din cauza USR-ului care sustine acest Guvern".El a acuzat si PMP ca face "acelasi joc dublu".Nu in ultimul rand, Simonis a criticat faptul ca 17 din parlamentarii care au sprijinit Guvernul Orban in calitate de membri PNL au fost alesi pe listele PSD sau ALDE "20 la suta din parlamentarii grupului PNL din Camera Deputatilor, adica 17 parlamentari, sunt fosti alesi pe listele PSD si ALDE. Nu i-a mai deranjat ca listele pe care au fost alesi sunt semnate de Liviu Dragnea , nu i-a mai deranjat atunci cand scopul este sa-si pastreze puterea si banii. PSD e pe alt drum astazi, nu mai avem nevoie de astfel de oameni si prin urmare le uram succes", a afirmat SImonis.El a criticat si Pro Romania, afirmand ca este "prea mult sa il aduca pe Victor Ponta vorbind de tradare" si tradatori si aratand ca partidul acestuia este format "exclusiv din astfel de oameni".Liderul deputatilor PSD a adaugat ca, prin faptul ca nu s-a ajuns la votul motiunii, "cel mai important esec este pentru Romania si pentru romani"."Cred ca a discuta despre o noua motiune este mult prea devreme", a adaugat el, raspunzand unei intrebari.Intrebat daca PSD va incerca sa convoace o noua sedinta de plen in care sa incerce sa asigure cvorumul pentru votarea motiunii, Simonis a respins aceasta idee."Aceasta motiune a fost depusa in sesiune extraordinara care se incheie astazi. (...) sesiunea ordinara va incepe maine, nu gasesc oportun ca aceasta motiune depusa in sesiune extraordinara sa fie dezbatuta intr-o alta sesiune" a explicat el.Sedinta in care urma sa se dezbata motiunea a fost inchisa din lipsa de cvorum, fiind prezenti doar 226 de parlamentari, in conditiile in care era necesara prezenta a 233.