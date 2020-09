Liderul deputatilor UDMR, Benedek Zacharie: "Sprijinim alianta formata in Bistrita-Nasaud cu PSD, ALDE si Pro Romania"

"Aici, in judet, s-a facut o alianta. Noi, UDMR, de obicei la alegerile locale nu facem aliante, dar unde cere situatia si unde este cazul si, bineinteles, daca localnicii doresc, daca comunitatea locala doreste, atunci acceptam aceste aliante, indiferent ca se face cu un partid sau cu altul (...).Eu sper - si nu numai sper, ci si cred ca aceasta colaborare o sa aiba o reusita si o sa fie o colaborare pozitiva. Din punct de vedere al UDMR, sprijinim, am sprijinit si vom sprijini aceasta alianta, indiferent in ce aliante o sa fim, o sa existam dupa alegerile parlamentare, pentru ca este o alianta foarte buna si in opt ani de zile a existat aceasta colaborare, mai la suprafata sau mai tacita, dar a existat si s-au vazut si rezultatele", a spus Benedek.La randul sau, presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, care candideaza pentru cel de-al treilea mandat de presedinte al Consiliului Judetean, a afirmat ca aceasta colaborare cu UDMR, transpusa in "Alianta pentru Bistrita-Nasaud", s-a produs "cumva in mod natural"."Alianta am constituit-o cu toti cei care au fost de acord ca trebuie sa facem o alianta nu impotriva cuiva sau sa dam jos pe cineva, ci o alianta pentru a construi, pentru a continua proiectele de dezvoltare a judetului si municipiului. Colaborarea mea cu organizatia UDMR, cu comunitatile locale este una care are deja o vechime de peste opt ani. Cumva, in mod natural, s-a produs si oficializarea unei colaborari intre noi", a declarat Moldovan.