Liderul PSD Botosani, Doina Federovici, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor: Nu este un val anti-PSD

Federovici, care a candidat din partea PSD la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a afirmat ca este convinsa ca PSD va castiga alegerile la nivel judetean."Nu, nu este un val anti-PSD. Vorbim doar de municipiul Botosani. Eu cred ca fiecare judet are particularitatea sa din punct de vedere politic. La nivelul judetului Botosani, noi suntem increzatori ca vom avea un rezultat foarte bun, atat in judet, cat si in municipiul resedinta de judet", a afirmat presedintele PSD.Aceasta a multumit tuturor botosanenilor care "s-au prezentat la vot si au inteles insemnatatea votului", aratand ca "votul se respecta indiferent daca a mers spre un partid de stanga sau un partid de dreapta".