Liderul PSD Teleorman considera ca investitorii au ocolit judetul din cauza scandalurilor de presa aparute in perioada in care Dancila si Dragnea ocupau functii publice

"Poate a fost un blestem pentru acest judet. (...) Poate multi s-au ferit, tinand cont de scandalurile de presa si de toata tevatura care s-a facut in jurul Teleormanului, mai ales in perioada in care Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ocupat acele pozitii de demnitate publica.Si trebuie sa ne aducem aminte cum era hulit acest judet de unii si de altii, care nu aveau nicio legatura cu acest judet. Poate a fost un blestem, poate s-au temut, repet, din cauza scandalurilor de presa, a tevaturii care s-a facut in jurul acestui judet in perioada in care cele doua persoane au ocupat pozitii de demnitate", a declarat Gadea miercuri, la Alexandria, in cadrul unei conferinte de presa.Social-democratul a dat asigurari ca orice firma interesata sa investeasca in Teleorman va primi tot sprijinul necesar."Sa vina investitorii si eu va asigur ca atat eu, cat si colegii primari, ii vom sprijini (...). Dar sa terminam cu povestile astea, ca a vrut unul sa investeasca si a fost luat la goana, ca nu i s-a permis (...). Eu nu pot sa spun acum ce voi face in mod concret, pentru ca as minti. In primul rand sa vedem ce doreste persoana respectiva sa realizeze la nivelul judetului si de la asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura in obtinerea, in producerea anumitor documente, autorizatii, avize, sigur, raportandu-ma la lege, pana la acordarea anumitor facilitati", a mai spus Adrian Gadea.