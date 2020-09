Liderul UDMR, Kelemen Hunor: "Putem spune ca avem 199 de primari, mai multi ca in 2016"

"Astazi (luni - n.r.) putem spune ca avem 199 de primari. Am avut in 2016, ca sa facem o comparatie, 195. Vorbesc de primari care au castigat primariile sub sigla UDMR, fiindca sunt in jur de 9 sau 10 independenti care au fost sustinuti de noi si au castigat mandat. Dar aici vorbim de cei care sub sigla UDMR au castigat alegerile. Acest lucru inseamna ca am mai castigat cateva primarii si am mai pierdut cateva, dar am castigat cateva in plus fata de 2016.Trebuie sa va spun ca sunt cateva localitati unde am reusit sa marim numarul de consilieri De exemplu, la Sfantu Gheorghe de la 15 la 18, la Targu Secuiesc de la 11 la 13 si in judetul Covasna am avut 20 de consilieri la nivel judetean, acum ave 22 de consilieri. La Miercurea-Ciuc am reusit, dincolo de a castiga primaria, la municipiu, am avut 13 consilieri, acum avem 15 consilieri, deci mai mult decat doua treimi", a afirmat Kelemen Hunor luni intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca UDMR a castigat in in cele patru judele Covasna, Harghita, Mures si Satu Mare."Nu stim exact rezultatul la Consiliul Judetean Harghita, dar mai mult ca sigur ca si acolo vom avea mai multe mandate. Am castigat cele patru judete - Covasna, Harghita, Mures si Satu Mare. Toti cei patru presedinti vor continua munca inceputa in mandatele anterioare. E un rezultat bun fiindca in 2020 acesti presedinte de consiliu judetean au fost alesi prin vot direct.Am castiga cateva localitati importante unde suntem in minoritate si totusi candidatii nostri au avut un program bun, au avut raspunsuri bune la problemele localitatilor respective si au fost candidati credibili. La Reghin am castigat primaria, am castigat in Ghimes-Faget, judetul Bacau, prima localitate cum treceti din Harghita in Bacau. Am castigat din nou Lunca Muresului, unde doamna primar a avut un mandat bun si va continua. Am castigat Baciu, judetul Cluj. Putem spune in mare ca avem mai multi primari, avem rezultate mai convingatoare si am reusit sa crestem numarul de mandate in consiliile locale", a completat Kelemen Hunor.