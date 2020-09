Locuri libere in Parlament dupa alegerile locale. Ce senatori si deputati se intorc in teritoriu

Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR -PLUS, a obtinut 42,78% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea , candidatul PSD - 37,99% dintre voturi, potrivit datelor partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana marti, 29 septembrie, la ora 9.00, dupa numararea a 97,46% dintre voturi. Astfel, el va parasi functia de deputat de Bucuresti si va depune juramantul pentru functia de Primar General.Costel Alexe (PNL) este noul presedinte al Consiliului Judetean Iasi. El a obtinut 38% din numarul total de voturi valabil exprimate, dupa numararea buletinelor din peste 82% de sectii de votare.Costel Alexe este ministru al Mediului din toamna anului trecut. Acum va pleca din functie, ca sa se ocupe de problemele judetului Iasi.Candidatul PSD la Primaria municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a obtinut, duminica, 34,5% din voturile alegatorilor, fiind urmata de candidatul PNL, Nicolae Giugea , - 29%. Ea a mai fost primarul Craiovei in perioada 2012-2017, dar a parasit locul de la Primarie pentru un post de deputat in Parlament. Acum, aceasta va renunta la functia de parlamentar pentru a se intoarce din nou la Primarie.Primaria Brasovului a fost castigata de Allen Coliban, candidatul USR, dupa ce timp de 16 ani functia a fost ocupata de George Scripcaru de la PNL. George Scripcaru a pierdut Primaria Brasovului, obtinand doar 37.63% din voturi. Allen Coliban a fost ales senator in anul 2016.Vergil Chitac (PNL) a castigat alegerile pentru functia de primar al municipiului Constanta, la o diferenta de peste patru procente de Stelian Ion (USR). Vergil Chitac a fost sentor PNL ales in mandatul 2016-2020.Deputatul USR Bacau Lucian Daniel Stanciu Viziteu, sustinut si de PNL, a obtinut functia de primar al municipiului, cu scorul de 44,3%. Lucian Viziteu era deputat USR, ales in 2016.Presedintele organizatiei judetene Botosani a PSD, senatorul Doina Federovici, a obtinut, duminica, o victorie categorica la alegerile locale pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani.Potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanente, Federovici s-a impus in fata principalului sau contracandidat, senatorul Costel Soptica, care este si presedinte al filialei teritoriale a Partidului National Liberal (PNL), la o diferenta de aproximativ 15.000 de voturi.Doina Federovici se afla la al doilea mandat de senator PSD de Botosani.