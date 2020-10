Lucian Iliescu solicita comisie parlamentara de ancheta a presupuselor fraude de la Sectoarele 1 si 5

"Va adresez prezenta solicitare intrucat, in urma alegerilor organizate in data de 27.09.2020, au existat multiple suspiciuni temeinice care vizeaza corectitudinea desfasurarii procesului electoral. In acest sens, reprezentanti ai mai multor formatiuni politice au depus sesizari catre Biroul Electoral de Sector, Biroul Electoral Municipal si catre Biroul Electoral Central, pentru a semnala neregulile desfasurate in timpul procesului de votare, cat si dupa incheierea acestuia", a explicat Iliescu, intr-o scrisoare deschisa adresata joi presedintelui Senatului, Biroului permanent si liderilor grupurilor parlamentare.Potrivit lui Iliescu, care a candidat la Primaria Sectorului 5, in spatiul public au aparut informatii care vizeaza "fraudarea alegerilor prin practici grosolane de cumparare a unor voturi"."Exista suspiciuni ca in anumite centre de votare s-au dat bani intre 200 si 500 ron/ vot . In zona Scolii 127 din str. Muntii Carpati (Targul Pucheni) s-au distribuit anterior votului 'proiecte' constand in zahar, ulei, faina si 100 lei pentru 'studiu de fezabilitate al proiectului'. De asemenea, sunt suspiciuni de frauda prin practici asemanatoare si in zonele: Livezilor, Zetari, Iacob Andrei, Calea Ferentari, in spatele Pietei Rahova, Magurele, Vadu Nou, Baciului, Petrache Poenaru respectiv Centrele de Votare: nr. 2, 125, 127, 134, 136, 147,148, Scoala George Calinescu, Gradinita 244, Scoala Mircea Santimbreanu, Gradinita Paradisul Verde, unde in zilele anterioare procesului de votare s-au intocmit liste de persoane cu drept de vot de catre unii 'capi ai lumii interlope', care au fost tranzactionate in schimbul banilor", sustine senatorul.