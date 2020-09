Ludovic Orban: "Aruncatul cu noroi in adversarii politici a devenit sport national al PSD si al jurnalistilor platiti cu bani negri"

Afirmatia a fost facuta de Orban dupa ce ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe , candidatul liberalilor la presedintia Consiliului Judetean Iasi, a fost intrebat de ziaristi cum comenteaza acuzatiile ca ar fi plagiat teza sa de doctorat din 2012 si faptul ca PSD, printr-o postare pe Facebook , sustine ca acesta ar fi trebuit demis din functie, conform unui principiu enuntat de presedintele Klaus Iohannis "Nu cred ca PSD face guvernul liberal si, ca atare, ceea ce spune PSD nu valoreaza nici cat doua cepe degerate, mai ales dupa comportamentul din ce in ce mai evident care pune PSD-ul in pozitia de dusman al romanilor. In ceea ce priveste chestiunea legata de tezele de doctorat, cred ca exista o singura institutie care are calitatea sa decida daca o teza de doctorat a fost intocmita conform rigorilor legale sau daca exista elemente care sa conduca la decizia de a fi stabilit plagiatul. Nu poate nici PSD si niciun jurnalist sa decida daca o teza de doctorat este sau nu este corecta. Aruncatul cu noroi pe ultima suta de metri, in campanie, a devenit un sport national al PSD si al tuturor jurnalistilor platiti cu bani negri sau cu banii institutiilor publice de catre PSD. Ca atare, nu-mi intemeiez judecatile de valoare pe minciunile gogonate pe care le lanseaza in spatiul public un PSD din ce in ce mai disperat", a afirmat Ludovic Orban.El a mentionat ca pe romani nu ii intereseaza barfele de colt de strada, ci proiectele pentru dezvoltarea tarii."Eu cred ca mult mai important pentru Romania nu sunt aceste mizerii lansate pe ultima suta de metri a campaniei, ci sunt proiectele fundamentale pe care Guvernul, autoritatile, mediul privat le realizeaza pentru a dezvolta Romania (...). Si toate barfele astea de colt de strada nu au absolut niciun fel de relevanta pentru viata de zi cu zi a romanilor", a spus Orban.Ministrul Costel Alexe a declarat ca teza sa de doctorat nu a fost plagiata, fiind vorba de un atac marsav la institutia unde a urmat cursurile scolii doctorale."In primul rand, nu as vrea sa stricam o frumoasa zi cu o nonstire. Este campanie electorala, intram in ultima saptamana, iar adversarii politici sau institutiile media aservite adversarilor mei politici se intrec care pe care e mai inventiv. Trebuie spus foarte clar ca nu este un plagiat, nu s-a pus nici macar o secunda problema, din pacate, este un atac marsav la institutia in care am urmat cursurile scolii doctorale, (...). Am demonstrat atat in cariera educationala, cat si profesionala transparenta, onestitate si de fiecare data am respectat legea si reglementarile in vigoare. De aceea nu as vrea sa comentez o nonstire pe care o cataloghez din start ca un fals", a afirmat ministrul Mediului.Premierul Ludovic Orban si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, au participat, joi, in statiunea Eforie, la o prezentare a programului de nisipare a zonei de coasta turistica, proiect finantat din fonduri europene.